ترامب يقترح تأجيل محاكمته بقضية عرقلة نتائج انتخابات 2020

يستعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لخوض السباق الرئاسي في الولايات المتحدة، بينما يواجه لوائح اتهام متعددة، واحتمال مثوله في جلسات محاكمات مدنية وجنائية، ما دفع محامو ترامب لطلب تحديد أبريل 2026 موعدا لمحاكمة موكلهم بالتهم الفدرالية الموجهة إليه بالتآمر لإلغاء نتيجة انتخابات عام 2020، أي بعد فترة طويلة نسبيا من الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

ويأتي هذا الطلب في وقت يدفع فيه المدعي الخاص جاك سميث باتجاه افتتاح المحاكمة في 2 يناير، وهي واحدة من أربع محاكمات جنائية يواجهها ترامب بينما يخوض حملته لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية والعودة إلى البيت الأبيض.

وقال فريق محامي الرئيس السابق في مطالعته "المصلحة العامة تكمن في العدالة والمحاكمة النزيهة، وليس التسرع في إصدار الأحكام".

وبرر فريق المحامين موقفه بأن حجم المستندات في القضية يتطلب شهورا للاطلاع عليها.

وأضاف "إذا افترضنا أنه بإمكاننا البدء اليوم بمراجعة الوثائق، سوف نحتاج أن نتقدم بوتيرة قراءة 99.762 صفحة يوميا حتى الموعد المقترح لاختيار هيئة المحلفين".

ولفت إلى أن هذا يعني قراءة "رواية (الحرب والسلم) لتولستوي بالكامل من الغلاف للغلاف 78 مرة في اليوم، وكل يوم من الآن وحتى موعد اختيار هيئة المحلفين".

ومن المقرر أن تصدر القاضية تانيا تشوتكان في 28 أغسطس قرارها بشأن موعد المحاكمة.

ووجهّت يوم الاثنين لائحة اتهام جديدة لترامب للمرة الرابعة خلال عدة أشهر.

ومن المحتمل أن يحضر ترامب شخصيا في محكمة أتلانتا الأسبوع المقبل، لتقديمه رسميا للمحاكمة بتهمة التدخل في نتائج انتخابات جورجيا عام 2020.

وكان سميث قد قال سابقا في الطلب الذي تقدم به لتحديد موعد المحاكمة في يناير "إن تاريخ المحاكمة المقترح من الحكومة (2 يناير) يمثل توازنا مناسبا بين حق المدعى عليه في إعداد دفاعه واهتمام الرأي العام القوي بإجراء محاكمة سريعة في القضية".

لوائح اتهام صممها بايدن

وفي خضم ما يواجهه من اتهامات، أطل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بمنشور جديد على منصة "تروث سوشال" التي يملكها.

فقد قال ترامب الخميس إن "جميع لوائح الاتهام، الفيدرالية والمحلية، تم تصميمها وإصدارها من قبل جو بايدن وموظفيه من الراديكاليين اليساريين لأغراض التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020"، وفق تعبيره.

وأضاف أنه لا ينبغي السماح لأي محاكمة بالبدء قبل انتخابات 2024.

كما أردف أن "على الجمهوريين أن يصبحوا أكثر صرامة وذكاء، يجب حصول ذلك بسرعة!".

دافع سياسي

وتعد هذه القضية الأخطر من بين أربع قضايا جنائية يواجهها ترامب وأسفرت عن توجيه عشرات التهم ضده، بما في ذلك مزاعم بأنه أخفى مدفوعات مالية لنجمة أفلام إباحية.

كما تتهم الحكومة ترامب بإساءة التعامل مع عشرات الوثائق السرية التي نقلها من البيت الأبيض إلى مقر سكنه، والتآمر مع موظفيه لإخفائها عن المحققين.

وشجب ترامب وفريقه دفاعه هذه الملاحقات التي وصفوها بأنها ذات دافع سياسي.

وأفاد محاموه الخميس "استهدفت الإدارة الحالية خصمها السياسي الأساسي والمرشح الرئيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بملاحقة جنائية".

جدول حافل بالجلسات القضائية

يشار إلى أن جدول مواعيد ترامب حافل بالجلسات القضائية بما في ذلك في قضية احتيال مرفوعة أمام محكمة مدنية في أكتوبر وقضيتان مدنيتان أخريان في يناير، تبدأ إحداهما في 15 منه وهو اليوم الذي ستبدأ فيه عمليات التصويت بالانتخابات التمهيدية الجمهورية في ولاية آيوا.

وفي حين أنه من شبه المؤكد أن حضور ترامب في القضايا المدنية غير إلزامي، طلب الادعاء أن تبدأ محاكمة ترمب أمام المحكمة الجنائية في قضية التآمر لعكس نتائج انتخابات 2020 في الثاني من يناير.

كما حدد قاض في نيويورك الخامس والعشرين من مارس 2024 موعداً لبدء محاكمة ترامب بالتهم الجنائية الموجهة إليه في قضية تزوير وثائق على صلة بدفع مبلغ للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز مقابل التستر عن علاقة يعتقد أنها كانت قائمة بينهما.

كذلك من المقرر أن يمثل ترامب في مايو من العام المقبل أمام هيئة محلفين في فلوريدا في قضية يتهم فيها بانتهاك قانون مكافحة التجسس.

فيما يشدد محامو ترامب على أن مثول موكلهم أمام المحاكم يجب ألا يحصل إلا بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية.

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