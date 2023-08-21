استمرار حبس ديلر الحشيش في المطرية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، حبس عاطل بتهمة حيازة كمية كبيرة من مخدري الحشيش والهيروين 15 يوما على ذمة التحقيق.

كانت نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عاطل له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,200 كيلو جرام– مبلغ مالى وكمية من مخدر الهيروين وزنت 1.5 كيلو جرام).

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى. وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.