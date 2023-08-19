تجديد حبس عاطل حاز كمية من الحشيش والطلقات النارية

أمرت نيابة السادات بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، بتجديد حبس عاطل وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 6.250 كيلو جرام، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، سلاح أبيض ، مبلغ مالى، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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وكان قطاع الأمن بمشاركة مديرية أمن المنوفية قد تمكن من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة المنوفية بدائرة مركز شرطة السادات وبحوزته ،كمية لمخدر الحشيش وزنت 6,250 كيلو جرام - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار – سلاح أبيض - مبلغ مالى.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى والطلقات بقصد الدفاع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.