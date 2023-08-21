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الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المواطن الصحفى

من فاطمة إلى قلب وزيرة التضامن الاجتماعي

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي

أعول ثلاثة أبناء فى مراحل التعليم المختلفة (إبتدائي وإعدادى) وليس لدينا أى دخل من أى جهة وزوجي يعمل باليومية حالة وجود عمل له  وغير مؤمن علينا ولا نملك أى حيازة زراعية  وتم رفض منحى معاش تكافل وكرامة مع العلم أننا تقدمنا بجميع الأوراق المطلوبة  التى تؤكد صحة موقفنا ولا  نتقاضى أية معاش.
 

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وزيرة التضامن الإجتماعي تفتتح مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بالمنيا الجديدة

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وزيرة التضامن الإجتماعي ونائب السفير الكندي في زيارة للمنيا


‏أناشد الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي منحى معاش تكافل وكرامة نظراً لظروفى العائلية الصعبة وغلاء العيشة وعجزنا عن توفير مصاريف تعليم ومعيشة أبنائنا.
‏فاطمة على مراد صالح
‏قرية قفادة
مركز مغاغة محافظة المنيا
والتابعة للوحدة الاجتماعية بآبا البلد

 

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