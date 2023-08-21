من فاطمة إلى قلب وزيرة التضامن الاجتماعي

أعول ثلاثة أبناء فى مراحل التعليم المختلفة (إبتدائي وإعدادى) وليس لدينا أى دخل من أى جهة وزوجي يعمل باليومية حالة وجود عمل له وغير مؤمن علينا ولا نملك أى حيازة زراعية وتم رفض منحى معاش تكافل وكرامة مع العلم أننا تقدمنا بجميع الأوراق المطلوبة التى تؤكد صحة موقفنا ولا نتقاضى أية معاش.





‏أناشد الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي منحى معاش تكافل وكرامة نظراً لظروفى العائلية الصعبة وغلاء العيشة وعجزنا عن توفير مصاريف تعليم ومعيشة أبنائنا.

‏فاطمة على مراد صالح

‏قرية قفادة

مركز مغاغة محافظة المنيا

والتابعة للوحدة الاجتماعية بآبا البلد



