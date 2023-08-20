أسباب الدوخة المستمرة.. اضطرابات القلق وفقر الدم السبب

الدوخة هي مصطلح يصف مجموعة من المشاعر ، مثل الشعور بعدم الاستقرار أو الضعف أو الإغماء، إنه شيء قد يختبره معظم الناس من وقت لآخر، نادرا ما تكون علامة على وجود مشكلة خطيرة، هناك طرق لتخفيف الدوخة.

أسباب الدوخة المستمرة

انخفاض ضغط الدم: قد يؤدي الانخفاض الكبير في ضغط الدم الانقباضي - الرقم الأعلى في قراءة ضغط الدم - إلى دوار قصير أو الشعور بالإغماء. يمكن أن يحدث بعد الجلوس أو الوقوف بسرعة كبيرة. تسمى هذه الحالة أيضًا انخفاض ضغط الدم الانتصابي.

ضعف الدورة الدموية: يمكن أن تسبب حالات مثل اعتلال عضلة القلب والنوبات القلبية واضطراب نظم القلب والنوبة الإقفارية العابرة الدوخة. وقد يؤدي انخفاض حجم الدم إلى عدم كفاية تدفق الدم إلى الدماغ أو الأذن الداخلية.

الظروف العصبية: يمكن أن تؤدي بعض الاضطرابات العصبية - مثل مرض باركنسون والتصلب المتعدد - إلى فقدان التوازن تدريجيًا.

الأدوية: يمكن أن يكون الدوخة من الآثار الجانبية لبعض الأدوية - مثل الأدوية المضادة للتشنج ومضادات الاكتئاب والمهدئات والمهدئات. على وجه الخصوص ، قد تسبب أدوية خفض ضغط الدم الإغماء إذا خفضت ضغط الدم لديك كثيرًا.

اضطرابات القلق: قد تسبب بعض اضطرابات القلق الدوار أو الشعور بالدوار غالبًا ما يشار إليه بالدوار وتشمل نوبات الهلع والخوف من مغادرة المنزل أو التواجد في مساحات كبيرة ومفتوحة (رهاب الخلاء).

انخفاض مستويات الحديد (فقر الدم): تشمل العلامات والأعراض الأخرى التي قد تحدث مع الدوخة إذا كنت تعاني من فقر الدم ، التعب والضعف وشحوب الجلد.

انخفاض نسبة السكر في الدم: تحدث هذه الحالة بشكل عام عند مرضى السكري الذين يستخدمون الأنسولين. قد يصاحب الدوخة (الدوار) التعرق والقلق.

التسمم بأول أكسيد الكربون: غالبًا ما توصف أعراض التسمم بأول أكسيد الكربون بأنها "شبيهة بالإنفلونزا" وتشمل الصداع والدوخة والضعف واضطراب المعدة والقيء وألم الصدر والارتباك.

ارتفاع درجة الحرارة والجفاف: إذا كنت نشطًا في الطقس الحار أو إذا كنت لا تشرب كمية كافية من السوائل ، فقد تشعر بالدوار من ارتفاع درجة الحرارة (ارتفاع الحرارة) أو من الجفاف. هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت تتناول بعض أدوية القلب.