هل يكتب رحيل زيزو المحتمل فصلاً جديداً في مسلسل تفريغ الزمالك ؟

أعاد العرض المقدم من نادي الشباب السعودي للتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بمادي الزمالك للأذهان سيناريو رحيل نجوم الفريق طوال المواسم الماضية.

وتعرض الزمالك لعملية تفريغ مستمرة من نجومه ما تسبب في تراجع أداء ونتائج الفريق خلال الموسم المنقضي ليفشل في تحقيق أي بطولة بعدما حصد لقب الدوري الممتاز في الموسمين السابقين.

إنهيار القوام الأساسي

وفرط الزمالك سواء بإتخذ قرار برحيل لاعبيه أو بعدم قدرة إدارته على التجديد للاعبين في قوامه الأساسي الذي نجح في تحقيق لقب الكونفرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه عام 2019.

وحقق الزمالك عن طريق هذ الجيل العديد من البطولات المحلية والقارية قبل أن يسمح برحيل قوامه الرئيسي لاعباً تلو الآخر.

جاءت بداية التفريط في القوام الرئيسي بعد الموافقة على إحتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية لموسم 2020-2021، لينضم لصفوف جالاتاسراي التركي.

وخسر الزمالك في نفس الموسم جهود نجمه التونسي فرجاني ساسي الذي قرر عدم تمديد عقده مع النادي لينضم للدحيل القطري.

رحيل النجوم

إستمرت سياسة التفريط في النجوم خلال موسم 2021-2022 بعد رحيل مصطفى فتحي نجم الفريق للإحتراف في الدوري السعودي عبر بوابة فريق التعاون.

كما رحل الثنائي محمد أبو جبل وطارق حامد عن الفريق بسبب خلافت قوية مع مجلس إدارة النادي بسبب ملف تجديد عقديهما.

وإكتملت الصورة برحيل المغربي أشرف بن شرقي وعدم تمديد عقده مع لالزمالك لينتقل في صفقة إنتقال حر للجزيرة الإماراتي.

وإكتملت خسائر الزمالك في الموسم الماضي بعد الموافقة على رحيل إمام عاشور في توقيت حرج للإحتراف في ميتلاند الدنماركي قبل أن يقطع رحلة احترافه بعد أشهر قليلة لينضم للاهلي في صفقة مدوية.

كما فشلت إدارة النادي في الإحتفاظ بلاعبي الفريق الصاعدين يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر.

تطور مثير

ورغم المخاوف التي تسيطر على جماهير قلعة ميت عقبة، فإن إتمام صفقة إنتقال زيزو للدوري السعودي بات صعباً للغاية بعد التطورت التي شهدها لنادي خلال الساعات الماضية.

وجاءت إستقالة مجلس إدارة النادي لتوقف أي مفاوضات في الوقت الحالي لحين وضوح الرؤية فيما يتعلق بمستقبل النادي.