حسين لبيب عن توليه رئاسة الزمالك: سأكون ممتنًا لتكليفي بأية مسؤولية (فيديو)

قال حسين لبيب، الرئيس السابق لنادي الزمالك، إن إجراء الانتخابات في نادي الزمالك، لا يمكن أن يتم مباشرة، وإنه يلزم وجود لجنة ثلاثية لإدارة النادي خلال الفترة المقبلة.

وعلق حسين لبيب خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”،مساء اليوم على إمكانية توليه منصب في الإدارة الثلاثية لنادي الزمالك، قائلا: "رموز النادي تعاونوا في الفترة الأخيرة؛ لأن الوضع الحالي للنادي لم يكن مرضيًا خلال الـ 90 يومًا الماضية، مضيفا: "أساند أي شخص يتولى رئاسة الزمالك، ويجب أن نتكاتف في هذا التوقيت".

تاريخي يدل على التزامي واهتمامي بمصلحة النادي.

وأضاف حسين لبيب أنه سيكون ممتنًا لتكليفه بأية مسؤولية داخل النادي، مشيرًا إلى أن تاريخه يدل على التزامه واهتمامه بمصلحة النادي.