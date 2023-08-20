محافظ القاهرة يشهد افتتاح بيت التراث المصري بمركز الحرف اليدوية بالفسطاط

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إفتتاح وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني، "بيت التراث المصري" بمركز الحرف اليدوية بالفسطاط، وذلك بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو بالقاهرة، بمناسبة الاحتفال بمرور ٢٠ عامًا على اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي.

شارك فى الحفل السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، وم. جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ، ود. نوريا سانز المدير الاقليمي لمكتب اليونسكو، ومحمد أبو سعدة رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية وممثلى المنظمات المعنية بالحفاظ على التراث .

الاهتمام بالتراث الثقافي الغير مادي يحظى باهتمام كبير من المحافظة

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الاهتمام بالتراث الثقافي الغير مادي يحظى باهتمام كبير فى محافظة القاهرة من أجل الحفاظ عليه مع التركيز على المشاركة المجتمعية في كافة عناصره تحقيقًا للاستدامة .

تضمنت الاحتفالية معرضًا للحرف التراثية و الخط العربى و النسيج اليدوى و الفخار و الخزف و غيرها من الحرف التراثية بالاضافة إلى عرض للتراث الحى كصناعة الحرف التراثية ، كما تم تقديم مأكولات شعبية مصنعة على عربات المأكولات التراثية، كذلك تم تقديم عدد من المشروبات التراثية لنقل المعارف المرتبطة بالتراث المصرى .

بيت التراث الذى تم افتتاحه فى مركز الحِرف اليدوية في منطقة الفسطاط، يضمّ محتويات الأرشيف القومي المصري للتراث الثقافي غير المادي حيث كانت مصر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية التراث الغير مادي باليونسكو منذ ٢٠ عام كما قامت بتسجيل عدة عناصر من التراث الغير مادي منها الخط العربى، والسيرة الهلالية، والتحطيب، وفن الاراجوز، والنسيج اليدوى، وكان اخر ما سجلته مصر لصون التراث الغير مادي في نهاية العام الماضى هو الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة فى مصر.

الجدير بالذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عقد اجتماعًا تنسيقيًا وورشة عمل مع أ.د عمر الحسينى عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس وفريق عمل الكلية المشارك فى وضع تصور حضارى لتطوير الصورة البصرية للطريق الدائرى باتجاه المتحف المصرى الكبير .

شهد الاجتماع م. جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وم.حازم الأشمونى السكرتير العام، ود. أكرم فاروق وكيل كلية الهندسة جامعة عين شمس، واللواء ماجد السرتي رئيس شركة الانتاج الحربى للاستشارات، ود. حسين فريد ، ود. محمد هويدى ، ود. محمد الفيومى أعضاء فريق العمل بكلية الهندسة بجامعة عين شمس وعدد من قيادات المحافظة.

ويعد الطريق الدائرى أحد الطرق الرئيسية للوصول للمتحف المصرى الكبير، وتم إعداد دراسة مُتكاملة لتطوير الصورة البصرية له وذلك في ضوء التجهيز لافتتاح المتحف .