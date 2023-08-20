رئيس مكافحة كورونا: الإصابات المنتشرة نزلات برد وليست المتحور الجديد

أوضح الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن الإصابات الموجودة في مصر حاليا عبارة عن دور برد بسيط، وقال: لم يتم حتى الآن رصد دخول المتحور الجديد لكورونا مصر.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة: لم نسجل أي حالة مصابة بمتحور كورونا الجديد داخل البلاد، ولكن أعراض المتحور بسيطة وليست شديدة ولا داعي للخوف والقلق.

وتابع: لا ننصح بارتداء الكمامات بشكل عام، ولكن يجب حال الإصابة بنزلة البرد ارتداء الكمامة لمنع انتشار الإصابة بين الناس.

خليط من سلالات فرعية للمتحور أوميكرون

وعن المتحور (EG.5) قال انه أحد السلالات الفرعية من المتحور XBB 1.9.2 (خليط من سلالات فرعية للمتحور أوميكرون)، تم الإبلاغ عنه لأول مرة في 17 فبراير 2023، وتم تصنيفه على أنه متحور تحت المراقبة في 19 يوليو 2023، ثم تم بعدها تصنيفه كمتحور مثير للاهتمام، حيث أنه يحتوي على سمات وراثية مشابهة للمتحور XBB.1.5 مع وجود طفرات إضافية، مشيرا إلى أنه حتى 7 أغسطس 2023، تم الإبلاغ عن 7354 عينة للمتحور EG.5 من 51 دولة، وبلغت نسبة انتشاره على مستوى العالم 17,4% من بين جميع المتحورات الأخرى خلال الأسبوع الوبائي 29 في الفترة من 17 إلى 23 يوليو 2023.

وكشف أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن معظم العينات المبلغة من الصين (30.6٪ ، 2247 عينة)، أما الدول الأخرى التي تحتوي على 100 عينة على الأقل هي الولايات المتحدة الأمريكية (18.4٪ ، 1356 عينة) ، جمهورية كوريا (14.1٪ ، 1040 عينة)، اليابان (11.1٪ ، 814 عينة) ، كندا (5.3٪ ، 392 عينة)، أستراليا (2.1٪ ، 158 عينة)، سنغافورة (2.1٪ ، 154 عينة)، المملكة المتحدة (2.0٪ ، 150 عينة)، فرنسا (1.6٪ ، 119 عينة) ، البرتغال (1.6٪ ، 115 عينة) ، وأسبانيا (1.5٪ ، 107 عينة).