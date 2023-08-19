أسباب انتشار فيروس كورونا وعدد المتحورات الجديدة (شاهد)

أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن السبب الأساسي وراء زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ هو الاستهتار في العالم المتقدم، وكثرة الاختلاط بين الناس خصوصا على الشواطئ هربا من حرارة الصيف، وكذلك كثرة التجمعات في النوادي، وغيرها من الأماكن.

وتابع "بدران" خلال تصريحاته عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن هناك 20 متحورا جديدا لفيروس كورونا، في الوقت الحالي، إضافة لمتحور آخر "البيرولا" والذي انتشر في 6 دول حتى اليوم، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن المتحورات الجديدة كلها ناتجة من متحور "أوميكرون"، ووصل بعضها لنحو 50 دولة حول العالم.

وأشار إلى أن الأعراض تشترك مع نزلات البرد، لكنها تكون شديدة على غير الملقحين مسبقا، وأيضا المسنين، ومن يعانون من أمراض مزمنة دون السيطرة عليها، إضافة إلى المدخنين، ومن يعانون من السمنة.

وواصل بدران أنه حتى اليوم لا توجد وفيات مقلقة من جراء متحور كورونا الجديد، لكنه بكل تأكيد يهدد العالم، وبات المستقبل يحمل بعض التحذيرات ويجب عدم الاستهانة بها، ويجب أن نكون على حذر.

حقيقة وصول متحور كورونا الجديد مصر

متحور كورونا الجديد إي جي 5 أو متحور إيريس.. يعد متحور كورنا الجديد من أكثر الكلمات بحثًا على محرك البحث" جوجل"، خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية من المتحور، وأيضًا بعد تسجيل الآلاف من الحالات في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

وقد أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أن مصر لم تسجل حتى الآن أي إصابة بالمتحور الجديد لاوميكرون "Eg5" لافتا إلى أنه أحد متحورات كورونا الجديد.

آي جي 5 متحور جديد

وأوضح عوض تاج الدين، أن منظمة الصحة العالمية صنفت Eg5 أنه متحور جديد يثير الاهتمام؛ لأنه ينتشر أكثر من المتحورات الأخرى بمعنى أنه ينتشر ويصيب عدد أكثر من الأشخاص، مشيرًا إلى أنه فى كل الأحوال فإن الوقاية مهمة جدا لافتًا إلى أن فيروس كورونا أحد الفيروسات التى تصيب الجهاز التنفسى وهناك مجموعة من الفيروسات تصيب الجهاز التنفسى منها الانفلونزا، حيث إن كل الفيروسات لديها القدرة على التحور حتى تستطيع أن تتعامل مع مقاومة جسم الإنسان.

اكتشاف السلالة الجديدة

تم اكتشاف السلالة الجديدة في 51 دولة بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان وكندا وأستراليا وسنغافورة وفرنسا والبرتغال وإسبانيا.

أعراض المتحور

الحمى

السعال

ضيق التنفس

الحمى التهاب الحلق

سيلان الأنف والسعال

آلام الجسم والعضلات

التعب والإسهال

طرق الوقاية

إتباع إجراءات السلامة

ارتداء الكمامات

المحافظة على تلقي اللقاحات

الحفاظ على تهوية الغرف

غسل اليدين جيدًا

استخدام الكحول باستمرار

وذكرت منظمة الصحة العالمية بأن فيروس كورونا لا يزال يمثل تهديدًا كبيرًا على الرغم من إعلان انتهاء حالة الطوارئ الدولية للصحة العامة في الخامس من مايو الماضي.