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الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

كوريا الجنوبية تخفض تصنيف كورونا ليتساوى مع الأنفلونزا الموسمية

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

 

قال مسؤولون صحيون في سول إنه من المتوقع أن تخفض كوريا الجنوبية هذا الشهر مستوى عدوى فيروس كورونا إلى أدنى مستوى، ليصبح الفيروس على قدم المساواة مع الأنفلونزا الموسمية، وذلك في خطوة لرفع جميع القيود المفروضة لمكافحة تفشي عدوى الفيروس والعودة إلى الوضع الطبيعي لما قبل الجائحة.

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وأوضح المسؤولون وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب" اليوم الأحد أن السلطات الصحية تخطط لعقد اجتماع غدا الاثنين، ومن المتوقع أن تعلن عن التخفيض المخطط له يوم الأربعاء المقبل، مشيرين إلى أن التوقيت الدقيق لسريان التعديلات قد يتغير اعتمادا على ما ستقرره الحكومة الكورية الجنوبية والخبراء فيما يتعلق بحماية المرضى المعرضين لخطر العدوى والدعم الطبي للمرضى المصابين.

وفي الفترة من 6 إلى 12 أغسطس الجاري، سجلت كوريا الجنوبية 349 ألفا و279 إصابة جديدة، بزيادة 0.8% عن الأسبوع السابق، وقد تباطأ معدل الزيادة منذ الأسبوع الثالث من يوليو الماضي، حيث أظهرت بيانات الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن معدل الوفيات ظل منخفضا أيضا عند 0.03%.

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