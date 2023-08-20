الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

سفيرة مملكة البحرين تشيد بكتاب السفير خليل الذوادي في دعم الثقافة والوطنية

سفيرة البحرين والسفير
سفيرة البحرين والسفير خليل الذوادي

التقت السفيرة فوزية بنت عيد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية، حيث أهداها نسخة من كتابه: (على الخير والمحبة نلتقي). وأشادت السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل بجهود وإسهامات السفير خليل الذوادي في المجال الدبلوماسي الإعلامي والصحفي والأدبي وما يتمتع به من خبرة طويلة في مجال العمل العربي المشترك.

 

txt

سفيرة البحرين تشيد بـ"الإرادة والعزيمة" في علاج أطفال مرضى السرطان بمستشفى 57357

txt

البحرين تدرس توسعة الشواطئ لمواجهة ظاهرة ارتفاع مستوى البحر

وكتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "تلقيت بكل سرور إهداء من سعادة الأخ السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية إصداره الأول بعنوان: (على الخير والمحبة نلتقي) الجامع لمقالاته التي سطرها بأسلوبه السردي، المتميز، والشيق، لدعم الثقافة والوطنية".

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

مواد متعلقة

سفيرة البحرين بالقاهرة تشيد بالجهود الطبية المميزة في مستشفى 57357 "صور"

البحرين ترحب بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب النفط من صافر

البحرين والإمارات تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

بالصور.. السيسي يودع ملك البحرين لدى مغادرته مدينة العلمين