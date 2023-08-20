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الأحد 20 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الزعيم يختفي عن الأنظار ويغلق هواتفه المحمولة ومناشدات عاجلة من الفنانين.. فيديو

الفنان عادل إمام
الفنان عادل إمام

قالت الفنانة عفاف مصطفى، إن جميع الفنانين لهم الحق في رؤية الزعيم عادل إمام والاطمئنان على صحته، من أجل تسليته وتهوين مشاكل الفراغ وكبر السن عليه.

وكشفت أن أرقام تليفوناته الاثنين مغلقة منذ فترة، بعدما كانت تتواصل معه ما بين مكالمات ورسائل، مردفة أنها لما تتأخر عليه في الاتصال لمدة طويلة، وعندما تهاتفه يرد عليها: “فينك يا بت يا عفاف ويضحك معها في مكالمة لا تقل عن نصف ساعة وأحيانًا ساعة كاملة”.

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رؤيته وهو يضحك

وطالبت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج تفاصيل، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أولاد الفنان عادل إمام بالسماح للفنانين بالاطمئنان على والدهم الذي يعتبر أسطورة الفن ووالده الروحي، مردفة: “أريد رؤيته وهو يضحك”.

ولفتت إلى أنها نشرت مناشدة لأولاد عادل إمام على صفحتها بفيسبوك بسبب عشقها للزعيم وليس من أجل البحث عن التريند، منوهة إلى أن حديث الفنانة مادلين طبر عن الزعيم كان عفويًا ونابعًا من حب وأن لها الحق في رؤيته أسوة بالفنانين الذين يزورونه يوميًا.

 

 

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