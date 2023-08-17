أول رد من عادل إمام على تصريحات مادلين طبر الصادمة: أصبحت لا تُطاق (خاص للوفد)

احتل اسم الزعيم عادل إمام مختلف مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحات الفنانة مادلين طبر التي أثارت موجة جدل واسعة حول صحة الزعيم، حيث زعمت أن أسرته ترفض استقبال زواره في البيت ويمنعون زملاءه في الوسط الفني من الاطمئنان عليه، مطالبة العائلة بالإفراج عنه والسماح له بحضور المهرجانات الفنية، فيما حرضت الجمهور على اقتحام منزله لرؤيته.

الزعيم عادل إمام يرد على تصريحات مادلين طبر من خلال بوابة “الوفد”

تواصلت بوابة "الوفد" الإلكترونية مع المنتج عصام إمام شقيق الزعيم عادل إمام، للرد على تصريحات الفنانة مادلين طبر، والذي بدوره استنكر ما صرحت به حول صحة الزعيم أو رفض الأسرة لاستقبال زملائه من الوسط الفني في منزله للاطمئنان على صحته، حيث قال: "أسرة عادل إمام معندهاش رد عن الشائعات المتداولة عن الزعيم".

عادل إمام وشقيقه عصام إمام

وأضاف عصام إمام خلال تصريحات خاصة لبوابة "الوفد": "خلاص إحنا رفعنا أيدينا عن الرد عن الكلام الفاضي ده"، لافتًا إلى أنه يتواجد في ميلانو في الوقت الحالي وتفاجأ بالشائعات المتداولة عن صحة الزعيم.

شقيق عادل إمام يكشف لـ “الوفد” حقيقة رفض أسرته حضوره المهرجان القومي للمسرح

في الوقت نفسه، نفى المنتج عصام إمام رفض أسرة الزعيم ذهابه لحضور المهرجان القومي للمسرح من أجل تكريمه، لافتًا إلى أنه لم يتم توجيه دعوة رسمية لحضوره من الأساس وكل ما في الأمر أنهم طلبوا الإذن في أن يُقام المهرجان تحت رعايته، حيث قال: "استأذنوا الزعيم وكان على علم بأن المهرجان سيقام تحت رعايته، لكن مكانش في دعوة رسمية لحضوره المهرجان وهو رفضها زي ما بيتقال".

عادل إمام

وأعرب شقيق الزعيم عن استيائه الشديد من كثرة الشائعات التي باتت تلاحق الزعيم بين حين وآخر، قائلًا: "كل شوية شائعات تلاحق الزعيم عادل إمام الحقوا يا جماعة وحصل أيه حالته الصحية كفاية بقى يا جماعة في أيه إرحمونا مش كده ميصحش كده".

المنتج عصام إمام يُصرح لـ “الوفد”: عادل قالي متردش أصل موتوني 7، 8 مرات هنطلع نقول أيه تاني

وأكد المنتج عصام إمام أنه تحدث مع الزعيم بشأن أزمة تصريحات مادلين طبر وطالبه بالتدخل للرد على التصريحات المتداولة والتي تمسه وتمس أسرته لكنه رفض، ناقلًا أول تعليق جاء على لسان الزعيم بعد علمه بتصريحات مادلين طبر حيث قال: "احنا اتكلمنا مع بعض وعادل قالي يا عصام متردش على حد متردش خلاص كفاية كده، واقوله ليه مردش ليه يا إمام، قالي يا عصام متردش على حد يا حبيبي ما هما موتوني 7 8 مرات هنطلع نقول ايه تاني".

عادل إمام

واختتم المنتج عصام إمام تصريحاته بمطالبة الجمهور ونجوم الوسط الفني بعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة حول الزعيم وأسرته، مُضيفًا: "المسألة أصبحت لا تُطاق ف كل واحد عايز يقول حاجة يقولها هو حر، لكن عمرنا ما نفكر نأخد إجراء قانوني ضد حد من الأسرة الفنية أبدًا".

مادلين طبر تثير الجدل بتصريحاتها حول عادل إمام: لازم نقتحم بيته عشان نطمن عليه وياريت أسرته تفرج عنه

وكانت الفنانة مادلين طبر قد أثارت ضجة واسعة بتصريحاتها الأخيرة حول الزعيم عادل إمام، على هامش حضورها حفل ختام فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ16 الذي حمل اسم الفنان "عادل إمام".

عادل إمام ومادلين طبر

وقالت مادلين طبر: "الزعيم عادل إمام تاج على رأسنا، وأمنيتي أن أسرته تفرج عنه ويحضر تكريمه في في المهرجان القومي للمسرح، وكنا هنستقبله على رموش عينينا .. لكن رامي ابنه مش بيرد خالص والرقم اللي كان الزعيم بيرد عليه لما كان بصحته مبقاش يرد عليه،. طب أزاي نطمن عليه، لازم نقتحم الفيلا، والناس اللي اقتحموا بيته وعرفوا يعملوا له عيد ميلاد برافو عليهم ودي أهم حاجة".

مادلين طبر تتراجع عن تصريحاتها بشأن عادل إمام: البعض اتخذ من كلمة ما سببًا لكي يهاجمني

وسرعان ما تراجعت مادلين طبر عن تصريحاتها بشأن الزعيم عادل إمام، موضحة أنها لم تقصد الإساءة إليه أو الهجوم على أسرته، وذلك خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك".

مادلين طبر

وكتبت مادلين طبر: "كل ما ورد مني من تعبير ربما يكون جامحًا في حب الزعيم هو شوق لرؤيته، البعض اتخذ من كلمة ما سببًا لكي يهاجمني.. لكن لماذا هذا الهجوم غير المبرر؟"، مُضيفة: "كانت رسالة حب وتقدير للزعيم.. ورجاء لأسرته بأن يظهر علينا في تكريمه".

ووجهت مادلين طبر رسالة حب وتقدير إلى أسرته قائلة: "كل الاحترام والتقدير لأي قرار تتخذه أسرته.. لكني طمعت بمحبة أن أراه على المسرح مكرما.. وجب التوضيح حتى لا يُساء فهمي وتتحول رسالة حب وشوق إلى ما لا أقصده إطلاقًا، البعض اتخذ من كلمة ما، سببًا لكي يهاجمني، لكن لما الهجوم ؟ "، مختتمة رسالتها بقولها: "إنها رسالة حب وتقدير للزعيم".