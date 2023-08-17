"الوفد" يكشف مصير مادلين طبر بعد تصريحاتها ضد عادل إمام|حقيقة مقاضاتها قانونيًا

شغلت أزمة الزعيم عادل إمام والفنانة مادلين طبر حديث الجمهور خلال الساعات الأخيرة، خاصًة بعد تداول أنباء عدة تُفيد تهديد أسرة الزعيم بمقاضاة "طبر" وإتخاذ إجراء قانوني ضدها ردًا على التصريحات الكاذبة التي كشفت عنها على هامش حضورها حفل ختام فعاليات المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ 16 الذي حمل اسم الفنان "عادل إمام".

شقيق عادل إمام يكشف لـ “الوفد” حقيقة مقاضاة أسرة الزعيم مادلين طبر بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل

سرعان ما نفى المنتج عصام إمام شقيق الزعيم عادل إمام، خلال تصريح خاص لبوابة "الوفد" الإلكترونية، وجود أي نية لدى النجم عادل إمام أو أسرته لمقاضاة مادلين طبر بسبب تصريحاتها الأخيرة حول صحة الزعيم، حيث قال: "ولا اجراء قانوني ولا غير قانوني احنا أسرة فنية واحدة ولا عمرنا نفكر في الحاجات دي أبدًا".

عادل إمام ومادلين طبر

واحتل اسم الزعيم عادل إمام مختلف مواقع التواصل الإجتماعي عقب تصريحات الفنانة ماداين طبر التي أثارت موجة جدل واسعة حول صحة الزعيم، حيث زعمت أن أسرته ترفض استقبال زواره في البيت ويمنعون زملاءه في الوسط الفني من الاطمئنان عليه، مطالبة العائلة بالإفراج عنه والسماح له بحضور المهرجانات الفنية، فيما حرضت الجمهور على اقتحام منزله لرؤيته.

شقيق عادل إمام يُصرح لـ “الوفد” عقب تصريحات مادلين طبر الصادمة: المسألة أصبحت لا تُطاق

تواصلت بوابة "الوفد" الإلكترونية مع المنتج عصام إمام شقيق الزعيم عادل إمام، للرد على تصريحات الفنانة مادلين طبر، والذي بدوره استنكر ما صرحت به حول صحة الزعيم أو رفض الأسرة لإستقبال زملاؤه من الوسط الفني في منزله للإطمئنان على صحته، حيث قال: "أسرة عادل إمام معندهاش رد عن الشائعات المتداولة عن الزعيم".

عادل إمام وشقيقه المنتج عصام إمام

وأضاف عصام إمام خلال تصريحات خاصة لبوابة "الوفد": "خلاص احنا رفعنا ايدينا عن الرد عن الكلام الفاضي ده"، لافتًا أنه يتواجد في ميلانو في الوقت الحالي وتفاجأ بالشائعات المتداولة عن صحة الزعيم.

شقيق عادل إمام يكشف لـ “الوفد” حقيقة حبسه في المنزل ومنعه من حضور المهرجانات الفنية

في الوقت نفسه، نفى المنتج عصام إمام رفض أسرة الزعيم ذهابه لحضور المهرجان القومي للمسرح من أجل تكريمه، لافتًا أنه لم يتم توجيه دعوة رسمية لحضوره من الأساس وكل ما في الأمر أنهم طلبوا الإذن في أن يُقام المهرجان تحت رعايته، حيث قال: "استأذنوا الزعيم وكان على علم بإن المهرجان سيقام تحت رعايته، لكن مكانش في دعوة رسمية لحضوره المهرجان وهو رفضها زي ما بيتقال".

عادل إمام

وأعرب شقيق الزعيم عن استيائه الشديد من كثرة الشائعات التي باتت تلاحق الزعيم بين حين وآخر، قائلًا: "كل شوية شائعات تلاحق الزعيم عادل إمام الحقوا يا جماعة وحصل ايه حالته الصحية كفاية بقى يا جماعة في ايه ارحمونا مش كده ميصحش كده".

عادل إمام ردًا على تصريحات مادلين طبر: ما هما موتوني 7 8 مرات هطلع نقول ايه تاني

وأكد المنتج عصام إمام أنه تحدث مع الزعيم بشأن أزمة تصريحات مادلين طبر وطالبه بالتدخل للرد على التصريحات المتداولة والتي تمسه وتمس أسرته لكنه رفض، ناقلًا أول تعليق جاء على لسان الزعيم بعد علمه بتصريحات مادلين طبر حيث قال: "احنا اتكلمنا مع بعض وعادل قالي يا عصام متردش على حد متردش خلاص كفاية كده، واقوله ليه مردش ليه يا إمام، قالي يا عصام متردش على حد يا حبيبي ما هما موتوني 7 8 مرات هنطلع نقول ايه تاني".

عادل إمام

واختتم المنتج عصام إمام تصريحاته بمطالبة الجمهور ونجوم الوسط الفني بعدم الإنسياق وراء الشائعات المتداولة حول الزعيم وأسرته، مُضيفًا: "المسألة أصبحت لا تُطاق ف كل واحد عايز يقول حاجة يقولها هو حر، لكن عمرنا ما نفكر ناخد اجراء قانوني ضد حد من الأسرة الفنية أبدًا".

وكانت الفنانة مادلين طبر قد أثارت ضجة واسعة بتصريحاتها الأخيرة حول الزعيم عادل إمام، على هامش حضورها حفل ختام فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 16 الذي حمل اسم الفنان "عادل إمام".

مادلين طبر

وقالت مادلين طبر: "الزعيم عادل إمام تاج على رأسنا، وأمنيتي أن أسرته تفرج عنه ويحضر تكريمه في في المهرجان القومي للمسرح، وكنا هنستقبله على رموش عينينا .. لكن رامي ابنه مش بيرد خالص والرقم اللي كان الزعيم بيرد عليه لما كان بصحته مبقاش يرد عليه،. طب ازاي نطمن عليه، لازم نقتحم الفيلا، والناس اللي اقتحموا بيته وعرفوا يعملوا له عيد ميلاد برافو عليهم ودي أهم حاجة".

وسرعان ما تراجعت مادلين طبر عن تصريحاتها بشأن الزعيم عادل إمام، موضحه أنها لم تقصد الإساءة إليه أو الهجوم على أسرته، وذلك خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك".

عادل إمام ومادلين طبر

وكتبت مادلين طبر: "كل ما ورد مني من تعبير ربما يكون جامحًا في حب الزعيم هو شوق لرؤيته، البعض اتخذ من كلمة ما سببًا لكي يهاجمني.. لكن لماذا هذا الهجوم الغير مبرر؟"، مُضيفة: "كانت رسالة حب وتقدير للزعيم.. ورجاء لأسرته بأن يظهر علينا في تكريمه".

ووجهت مادلين طبر رسالة حب وتقدير إلى أسرته قائلة: "كل الإحترام والتقدير لأي قرار تتخذه أسرته.. لكني طمعت بمحبة أن أراه على المسرح مكرما.. وجب التوضيح حتى لا يُساء فهمي وتتحول رسالة حب وشوق إلى ما لا أقصده إطلاقًا، البعض اتخذ من كلمة ما، سببًا لكي يهاجمني، لكن لما الهجوم ؟ "، مختتمة رسالتها بقولها: "إنها رسالة حب وتقدير للزعيم".

عادل إمام

محمد رياض عن تصريحات مادلين طبر بشأن عادل إمام: ذكر سيرة الزعيم في هذا التوقيت له أغراض أخرى

على صعيد آخر، خرج الفنان محمد رياض، عن صمته معربًا عن استيائه الشديد بذكر اسم النجم عادل إمام في شائعات مُغرضة ليس لها أساس من الصحة، مُشددًا على أن الزعيم أكبر من أي تكريم، وأن ذكر سيرته في هذا التوقيت كان لأجل أغراض أخرى، مُتابعًا: "ياريت نقفل الموضوع ده لأنه معمول لأغراض تانية وإحنا لازم نحافظ على الراجل بتاعنا".

وأضاف محمد رياض: "أنا مبكرمش الزعيم عادل إمام، ولا طلبت منه يحضر ولا هو ولا أسرته، أنا بس أطلقت الدورة الـ 16 باسمه تقديرًا له، إنما أنا لا كرمته ولا عملتله درع ولا شهادة تقدير، الدورة بتكون باسم فنان كبير تقديرًا له واحتفالًا به".

عادل إمام ومادلين طبر ومحمد رياض

وأكد محمد رياض أن الزعيم عادل إمام كُرم بالفعل في المهرجان القومي للمسرح خلال دوراته السابقة، متابعًا: "أنا مطلبتش منه يحضر المهرجان، يعني أنا لو أطلقت على الدورة اسم إسماعيل ياسين أو نجيب الريحاني يبقى لازم يحضروا، لا طبعا، إحنا بنحتفي بالزعيم عادل إمام، وأنا استأذنت أحط اسمه على الدورة فقط ومطلبتش إنه ييجي".

محمد رياض يُعلن إطلاق اسم سميحة أيوب على الدورة الـ 17 من المهرجان القومي للمسرح

وبدوره، أعلن الفنان محمد رياض أن الدورة القادمة للمهرجان القومي للمسرح سيُطلق عليها اسم الفنانة سميحة أيوب، منوهًا أنه لن سيكون لها أي تكريم خلال الدورة، حيث أن وضع اسم الفنان على الدورة يكن بمثابة أعلى درجات التقدير له ولمشواره الفني.