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الأحد 20 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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رضا حامد : بيومي فؤاد ومحمد ثروت "مبيضحكوش" والشللية تختطف الفن

الفنان رضا حامد
الفنان رضا حامد

كشف الفنان رضا حامد، عن الممثل الذي من الممكن أن يوجه له نصيحة فنية من بين النجوم محمد سعد وأحمد آدم وأحمد مكي.

 

وقال موجهًا حديثه للمذيعة: ''متخيلة اني لو اديت نصيحة لواحد فيهم هيسمعها، بس ممكن أوجه نصيحة لأحمد آدم لأني في بيني وبينه عمار ممكن أقول له على حاجات مكنش كويس فيها ميعملهاش، اللي ينفع اكلمه هو أحمد أدم".

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وعند سؤاله عن الفنان الذي يضحكه من بين الفنانين محمد رضوان وبيومي فؤاد ومحمد ثروت، أجاب: “امتنع عن هذا السؤال، مفيش حد بيضحكني غير سمير غانم”.

 

شللية الفن

وعن سبب غيابه عن الوسط الفني، قال إنه يوجد بعض الفنانين يعملون في 5 أو 6 مسلسلات والبعض لا يعمل نهائيًا، منتقدًا ما وصفه بشللية الفن الذين يسعون وراء المنفعة ولا يهتمون بنهضة الفن.


وتابع : “في شللية وفي ناس تنعدم عندهم إدراك العملية الفنية وبالتنوع الذي يفيد الفن، فمن غير المعقول ميبقاش واحد مقطع نفسه في كل عمل والمسلسلات تقعد تستنى بعضها لحد ما الفنان يخلص”.


 

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