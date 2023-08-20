رضا حامد يظهر بعد طول غياب ويفتح النار على عائلة السبكي.. فيديو

أعرب الفنان رضا حامد، عن انزعاجه من قلة الفرص في الوسط الفني، مشيرًا إلى أنه يسعى للتواصل مع النقابة بشأن العمل مجددًا.



ولفت إلى أنه يحزنه أن يتجاهله المنتجون والمخرجون ولا يعرفون قيمته الفنية، لافتًا إلى أنه درس لنقيب الفنانين ويناديه بـ “أستاذي”.

إحراج الطلب



وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج المنسي عبر قناة هي، أنه يناسبه دور جد كبير بينما أشرف زكي يناسبه دور الجد الصغير، مشيرًا إلى أنه لا يمكنه مخاطبة كل شخص من أجل العمل منعًا للإحراج.

ولفت إلى أنه تواصل مع عائلة السبكي من أجل العمل، مردفًا: “محمد السبكي اللي اشتغلت معه كثيرًا ليس موجودًا، وأحمد السبكي اشتغلت معه فيلم واحد كان هائل وكان مبسوط جدا مني وفجاة مع كتر الأعمال اللي بيعملوها نسيو رضا حامد رغم أنه كان مبهور بيا”.



وتابع : “أهم شغلانه للنقابة أنهم يوفروا شغل، في فنانين بتعمل ٨ و٩ مسلسلات وفيه فنانين بنفس المستوى مش شغالة طب ليه، النقابة لها دور واللي يقول غير كده جاحد ومعندوش فهم للموضوع”.