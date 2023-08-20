المشهد كامل حول حقيقة رحيل تاليسكا مقابل ضم لابورت وأوتافيو.. النصر يحسمها

ظهر اسم اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم نادي النصر السعودي، ضمن قائمة اسماء اللاعبين القريبين من الرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، والدعم بلاعب أجنبي جديد بدلًا منه.

يمتلك نادي النصر 8 لاعبين في قائمة الأجانب، وفي حال التعاقد مع لاعب جديد ستكون هناك حاجة لرحيل أحد العناصر الموجوده بقائمة العالمي للموسم الحالي، سواء بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة.

حقيقة رحيل تاليسكا عن النصر

ظهر اسم تاليسكا حيث الأقرب للرحيل عن النصر حال تمت صفقة إيمريك لابورت مدافع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وهو الأمر الذي يرفضه المدير الفني البرتغالي للعالمي لويس كاسترو، كون اللاعب من العناصر الأساسية في صفوف الفريق بالإضافة إلى عدم وجود بديل في مركزه حال رحيله.

ليس إيمريك لابورت فقط من يريد النصر التعاقد معه، فهناك أيضًا اللاعب البرازيلي أوتافيو لاعب نادي بورتو البرتغالي، والذي أكدت المصادر البرتغالية والسعودية اقتراب اللاعب بشدة من نادي النصر بعد الاتفاق على بنود العقد بين الطرفين.

من الأقرب للرحيل عن النصر بدلًا من تاليسكا

تعاقد النصر مع إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي يقرب رحيل أحد الثنائي ديفيد أوسبينا حارس مرمى الفريق الذي يعاني من الإصابة، أو رحيل الظهير الأيسر الإيفواري جيسلان كونان، والذي ينافس أليكس تيليس لاعب مانشستر يونايتد السابق والظهير الأساسي الآن.

في حال تعاقد النصر مع الثنائي إيمريك لابورت وأوتافيو ستكون هناك حاجة داخل النادي للموافقة على رحيل أوسبينا الذي ينتهي تعاقده مع العالمي في يونيو المقبل وبعد الاعتماد على نواف العقيدي، بالإضافة إلى رحيل جيسلان كونان الذي غاب عن كثير من المباريات منذ التعاقد مع أليكس تيليس.

تاليسكا على رأس قائمة أجانب نادي النصر

يمتلك نادي النصر كل من كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا وجيسلان كونان ومارسيلو بروزوفيتش وساديو ماني وسيكو فوفانا وأليكس تيليس، بالإضافة إلى ديفيد أوسبينا في مركز حراسة المرمي والذي يعاني من الإصابة.

مباراة النصر المقبلة ستكون أمام نادي شباب أهلي دبي يوم الثلاثاء المقبل في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا، وذلك يوم الثلاثاء المقبل على ملعب جامعة الملك سعود.