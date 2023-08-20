صدمة لجمهور الهلال بسبب مدة غياب نيمار

أكد نادي الهلال على إصابة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الجديد، والذي سيغيب عن أزرق الرياض لفترة طويلة بسبب الإصابة العضليه التي تعرض لها منذ فتره.

إصابة نيمار كانت مع باريس سان جيرمان، وغاب بسببها عن مباريات الفريق نتذ فترة طويلة، ومنذ بداية فترة الإعداد للموسم الجاري، والتي خاض فيها العملاق الفرنسي 5 مواجهات بالإضافة إلى مباراتين في الدوري الفرنسي للموسم الحالي.

إصابة نيمار ومدة غيابه عن الهلال

أكدت التقارير الطبية التي خضع لها النجم البرازيلي نيمار إلى حاجته للعلاج والتأهيل لفترة تصل إلى 25 يوم وحسب حاجة إمكانية تماثل اللاعب للشفاء

سيغيب النجم البرازيلي عن الهلال طوال الفترة الحاليه وحتى نهاية فترة التوقف الدولي المقبلة، والتي يعني انه لن يكون جاهز فيها أيضًا ليخوض أي من الوديات لتجهيزه.

عدد المباريات التي يغيبها نيمار عن الهلال

أن الموعد المبدئي لعودة البرازيلي نيمار دا سيلفا لقائمة نادي الهلال ولاختيارات المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، هو في يوم 13 من شهر سبتمبر المقبل، بعد نهاية فترة التوقف الدولي المقبله.

وبالتالي تأكد غياب نيمار عن 4 مواجهات مهمة لنادي الهلال والتي ستكون أمام أندية الرائد والاتفاق والاتحاد والرياض، وإذا كانت استجابة اللاعب للعلاج بطيئه فإنه سيغيب عن مواجهة نادي ضمك المقرر لها 21 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر ان تكون أول مباراة لنيمار مع نادي الهلال أمام فريق ضمك في الجولة السابعة من الدوري السعودي للموسم الحالي 2023-2024، يوم 21 سبتمبر المقبل.