أحمد الفيشاوي بتصريحات محذوفة تثير جدلاً "أنا بيتحرشوا بي"| السبكي بنك مركزي

نشر الفنان الشاب عمر مصطفى متولي فيديو من كواليس لقائه مع الفنان أحمد الفيشاوي اثناء تصوير حلقات برنامجه "ليك لوك"، موضحاً العديد من التصريحات الهامة المثيرة للجدل التي تم حذفها في المونتاج.

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي بتصريحات محذوفه تثير جدلاً كبيرا

تحدث عمر مصطفى متولي في بداية الفيديو عن حبه لصديقه أحمد الفيشاوي، وأنه كان يخشى أن يفاجئه بأي تصرف خلال تصوير الحلقة، ولكنها مرت بسلام، مشيراً:"أن هذه الحلقة هي الأقصر في البرنامج، فكان معدل الحلقات يصل إلى 25 دقيقة، لكن مع الفيشاوي كانت 9 دقائق فقط بعد حذف كل هذه المقاطع والتصريحات، ولتصل الحلقة لـ10 دقائق أبقوا على تصريحاته وهو يتحدث عن تصويره لـ"ساق" النجمة إلهام شاهين في كواليس تصوير مسلسل "ليالي الحلمي".

https://fb.watch/mryUxgMEf9/?mibextid=Nif5oz

أحمد الفيشاوي عن تعرضه المعاكسات "أنا بيتحرشوا بي"

وأتي أول سؤال في الجزء المحذوف من الحلقة عن معاكسة تعرض لها أحمد الفيشاوي ولا يمكن أن ينساها، فأجاب قائلا: "أنا بيتحرشوا بي، وبنات بتتجاوز في هذه الأمور".

أحمد الفيشاوي وعمر مصطفى متولي



وخيَر عمر مصطفى متولي، ضيفه أحمد الفيشاوي بين أحمد ومحمد السبكي وأيهما يفضل، فأجاب: "الاثنين لأنهم بيقبضوني"، فرد عليه "كداب مابيقبضوش حد"، فأجابه: "أنا الوحيد اللي بيقبضوني في الوسط الفني"، ليستدركه عمر مؤكدا أن الجميع يقبض أمواله منهما ولكن إفيه "مابنقبضش" يضحك الجميع فيحبون الترويج له.

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي عن السبكي"اعتبره بنك مركزي"

أضاف الفيشاوي عن أحمد السبكي، :" ماتعتبروش منتج، فهو بنك"، وقاطعه عمر قائلا: "أب"، ليجيبه الفيشاوي الصغير: "مش أب لا، أنا ابن فاروق الفيشاوي وانت ابن مصطفى متولي، الحاج أحمد اعتبره بنك مركزي، هيقبضك آه بس ممكن يقبضك بعملات مختلفة، أو على دفعات في أيام عجيبة، ومرة قبضني جزء من أجري حواوشي، ويتبقى لي 4 أرغفة و300 دولار".

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي"تنافست علي حب فتاة في عمر 13 سنة"

كشف أحمد الفيشاوي موقفا جمعه بعصام عمر متولي، قائلا: "قتلنا حد قبل كدة مش متأكد، وتنافسنا على حب فتاة تدعى "هيلين"، وضربنا بعض، ولا يمكن أنساها كانت قبلتي الأولى، وأبوها قفشنا، وأنا في عمر الـ13".

برنامج ليك لوك

أحمد الفيشاوي عن بطانة فستان رانيا يوسف

وعن سؤاله أيهما يدعم، بطانة فستان رانيا يوسف أو المثليين جنسيا وما يمثلهم علم قوس القزح، رد قائلا: "أدعم بطانة رانيا يوسف، ولكن كان نفسي السؤال يجي بحاجة تانية، أدعم قوس القزح على بطانة رانيا، أدعم الألوان على البطانة، وإن كانت مطرزة".

يذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي كان فيلم "رهبة"، وشاركه البطولة كل من محمد لطفي، ثراء جبيل، نسرين أمين، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، محمد القس، إسماعيل فرغلي، مصطفى غريب، أحمد رمزي، ياسر الطوبجي، وهو من إنتاج أيمن يوسف، من إخراج رضا عبد الرزاق، وتأليف محمد علام.