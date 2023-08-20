سجل المباريات بين برشلونة وقادش في الدوري الأسباني

تعد مباراة برشلونة وقادش والتي ستقام في تمام الثامنة والنصف من مساء الأحد بالاستاد الأوليمبي بمدينة برشلونة واحدة من المباريات التي تحمل العديد من المتناقضات بين الفريقين المتنافسين .

فبرشلونة حامل لقب الليجا في الموسم الأخير يبدو مرشحات فوق العادة للفوز بالنقاط الثلاث رغم تعثره في مباراته الاولى امام خيتافي في الجولة الاولى بينما قادش الذي احد كان المتنافسين في معركة الهبوط الموسم الماضي حقق الفوز في أولى مبارياته على ضيفه ديبورتيفو الأفيس وحصد النقاط الثلاث .

تاريخ مواجهات برشلونة مع قادش ليس كبيرا فقد التقى الفريقين في ٨ مباريات الا تشهد تنافسا كبيرا حيث فاز برشلونة في ٤ مباريات و تعادل الفريقين في مباراتين وفاز قادش في مباراتين وسجل هجوم البارسا ١٢ هدف بينما استقبلت شباكه ٥ اهداف .

اما على مستوى مباريات الفريقين في ملعب برشلونة فقد لعب الفريقين أربعة مباريات انتهت اثنتان منهم بفوز برشلونة ومباراة بفوز قادش و مباراة انتهت بالتعادل وسجل هجوم البارسا ٤ اهداف ودخل مرماه هدفين .

وفيما يلي نستعرض نتائج مباريات برشلونة مع قادش في الدوري الأسباني:

١٧ ديسمبر ٢٠٠٥ قادش - برشلونة : ١ / ٣

٢٩ أبريل ٢٠٠٦ برشلونة - قادش : ١ / ٠

٥ ديسمبر ٢٠٢٠ قادش - برشلونة : ١ / ٠

٢١ فبراير ٢٠٢١ برشلونة - قادش : ١ / ١

٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ قادش - برشلونة : ٠ / ٠

١٨ أبريل ٢٠٢٢ برشلونة - قادش : ٠ / ١

١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ قادش - برشلونة : ٠ / ٤

١٩ فبراير ٢٠٢٣ برشلونة - قادش : ٢ / ٠