ننشر حقيقة مقطع فيديو لعريس ألقى أموالاً على العروسة في حفل زفافه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعريس يرتدي زي خليجي، وهو يلقي أموالًا على عروسه أثناء حفل زفافهم في إحدى قاعات الافراح، وقيام عدد من المدعوين في حفل الزفاف بالتقاط تلك الأموال من الأرض، وهو الأمر الذي قوبل باحتجاج على نطاق واسع من المتابعين، واعتبروه يمثل إهانة لهم.

وأوضح السيد الجفني خال العروس للوفد، ملابسات مقطع الفيديو المتداول الذي أثار غضب المصريين، مؤكدا أن العريس من أب سعودي وأم مصرية، وقضى في مصر ووالدته واشقائه أكثر ما قضى في السعودية، مؤكدا أن شقيقاته متزوجات في قرى مركزي بلبيس وصان الحجر بمحافظة الشرقية، مما يدل على أن الزواج ليس بالمفهوم المتعارف عليه بالنسبة لزواج المصريات من الخليجين.

وأشار إلى أن حفل الزفاف أقيم بقاعة زفاف بمدينة أبو كبير، وأن العروس حاصلة على بكالوريوس التربية والعريس يعمل في دولته الأم السعودية، وأن ناشر مقطع الفيديو الذي أثار ردود الأفعال الغاضبة؛ تم اجتزاءه واستقطاعه من سياقه الطبيعي وهو فرح العروسين، مؤكدا أن المبلغ الذي ألقاه العريس لم يتعدى الـ 4000 جنيه مصري، وأن السيارة التي كان تقل العروسين كانت بالإيجار، وأن الأمر ليس كما سوق إليه، خاصة وأن العريس عبر عن فرحته بطريقته الخاصة، وذلك من أجل إدخال البهجة والسرور على عروسه التي طلبت منه ارتداء الزي الخليجي كنوع من التغيير.

ولفت الجفني، إلى أن ما حدث كان مفاجئ للجميع، وكان هناك معاتبة للعريس على ما فعل إلا أن ردود الأفعال كان مبالغ فيها، خاصة وأن خالته توجهت إليه لمعاتبته على إلقاء الفلوس على عروسه، وهو قام باحتضانها كنوع من ارضاءها، منوها أن ما شاهده من ردود أفعال تعليقا على الفيديو المتداول يعتبر تدخل في حياتهم وشئونهم الخاصة.

وذكر خال العروس، أنه كان من المقرر أن يقضي العروسين أسبوعا كاملا في أحد الفنادق بالقاهرة بعد ليلة زفافهم أمس، إلا أن ردود الأفعال الغاصبة بعد انتشار مقطع الفيديو ذلك؛،

دفعهم لقطع اسبوع العسل والعودة مساء اليوم إلى منزلهم بأبو كبير، لتدارس كيفية تدارك الأمر ومحاولة إرضاء الغاضبين من أهلهم والمصريين، ومحاولة إيصال الصورة كاملة لما حدث في حفل الزفاف.