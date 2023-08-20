تفاصيل عرض النصر لضم لابورت من مانشستر سيتي

يقترب نادي النصر السعودي من الحصول على توقيع اللاعب الفرنسي إيمريك لابورت مدافع نادي مانشستر سيتي، لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، بلاعب اجنبي في مركز قلب الدفاع.

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يريد لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر التعاقد مع لاعب جديد لدعم مركز قلب الدفاع، وضم أجنبي جديد بعد التعاقد مع ساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وأليكس تيليس في الانتقالات الصيفية الحالية.

تفاصيل عرض النصر لضم لابورت

عرض نادي النصر مبلغ 20 مليون يورو يحصل عليها نادي مانشستر سيتي مقابل اتمام الصفقة بشكل رسمي في الميركاتو الصيفي الحالي، بالإضافة إلى حصول إيمريك لابورت على راتب سنوي قدره 25 مليون يورو، في حال اتمام انتقاله للعالمي.

موقف لابورت من عرض نادي النصر

يوافق إيمريك لابورت على الانتقال لنادي النصر السعودي، ووصلت المفاوضات بين العالمي وصاحب الـ 29 عام لمرحلة متقدمه نحو الحسم بعد الموافقة على بعض بنود العقد بين النادي السعودي واللاعب الفرنسي.

يمتلك نادي النصر كل من كريستيانو رونالدو وجيسلان كونان وأندرسون تاليسكا وساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وأليكس تيليس، بالإضافة إلى ديفيد أوسبينا في مركز حراسة المرمي، والذي يعاني من الإصابة.

من المقرر ان تكون مباراة النصر المقبلة أمام نادي شباب أهلي دبي الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا، وذلك يوم الثلاثاء المقبل على ملعب جامعة الملك سعود.