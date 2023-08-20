الهلال يرفع عرضه الخيالي لضم حسان تمبكتي مدافع الشباب

رفع الفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال عرضه لضم اللاعب السعودي الدولي حسان تمبكتي مدافع نادي الشباب، لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي 2023-2024، بعد إصابة الكوري جانج مدافع أزرق الرياض.

يريد نادي الهلال دعم الجانب الدفاعي بلاعب ثالث بجوار علي البليهي وكاليدو كوليبالي، ووقع الاختيار من قبل الجهاز الإداري والفني على حسان تمبكتي مدافع نادي الشباب، الذي ترفض إدارة ناديه رحيله في الفترة الحالية.

عرض الهلال لضم تمبكتي من الشباب

رفع نادي الهلال عرضه لضم حسان تمبكتي مدافع نادي الشباب في الميركاتو الصيفي الحالي إلى 150 مليون ريال سعودي، يحصل عليها شيخ الأندية السعودية، لإقناعة بفكرة التخلي عن لاعبه بعد رفض اكثر من عرض من الزعيم.

ينتهي عقد حسان تمبكتي مع نادي الشباب في 30 يونيو من عام 2027، ويتبقى له 4 مواسم مع الليوث، وترفض الغدارة رحيل لاعبها الأبرز بسبب المستويات القوية التي يقدمها في الفترة الأخيره مع النادي ومع المنتخب السعودي.

يرغب حسان تمبكتي في الرحيل عن نادي الشباب في الميركاتو الصيفي الحالي، وخوض تجربه جديده إذا كان العرض المقدم يرضبي إدارة الليوث من حيث الاستفاده المادية للأبيض، حتى يتمكن من التعويض بلاعبين جدد في مركزه.

منافسة رباعية على ضم تمبكتي

عرض الهلال لضم تمبكتي لم يكن الوحيد، فكان هناك منافسة ثلاثية أخرى بين أندية الاتحاد والأهلي والنصر لدعم مركز قلب الدفاع، يرغب الأزرق في تعويض غياب جانج هيون سو، ويريد النمور تعويض إصابة أحمد حجازي.

ووضع نادي النصر حسان تمبكتي ضمن قائمته للدعم بلاعب جديد بجوار عبدالإلة العمري وعلي لاجامي، حيث فضل النادي التعاقد مع لاعب محلي عن الأجنبي، كان الراقي يريد تعويض باستوس لكنه تعاقد مع إيبانيز وديميرال وصرف النظر عن تمبتكي في الميركاتو الحالي.

كان رئيس نادي الشباب قد انتقد عدم دخول شيخ الاندية السعودية ضمن صندوق الاستثمار، مشددًا على أن النادي لا يمتلك الماديات التي تجعله ينافس الرباعي الأكبر في الموسم الحالي، وبعد الصفقات الكبيرة التي انتقلت للهلال و الأهلي و الاتحاد و النصر .