سقوط محلي لـ النصر يخيب آمال جماهير العالمي (تقرير)

خسر نادي النصر أول مواجهتين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي 2023-2024، وبسببها تلقى اللاعبين والجهاز الفني انتقادًا كبيرًا بعدما قام الجهاز الإداري بدعم الفريق بعد كبير من عناصر الدوريات الخمسة الكبرى ومن بين الأفضل في العالم.

خسر النصر من أندية الاتفاق في الجولة الأولى 2-1 وخسر في الجولة الثانية من نادي التعاون 2-0، وأصبح يحتل المركز الخامس عشر في الترتيب بدون أي نقاط بعد نهاية جولتين من دوري روشن.

تعاقد النصر مع كل من ساديو ماني ومارسيل بروزوفيتش وسيكو فوفانا وأليكس تيليس فضلًا عن كريستيانو رونالدو في يناير الماضي، بالإصافة إلى وجود تاليسكا وجيسلان كونان ضمن قائمة الفريق، ورغم ذلك لم يحصد الفريق أي نقطة في أول جولتين.

اسباب خسارة النصر أول مواجهتين في الدوري السعودي

وعن أول الأسباب وأبرزها التي أدت لفقدان وخسارة نادي النصر نقاط أول جولتين هو ضغط المباريات الودية الذي كان فيه اللاعبين خلال فترة الإعداد للموسم الجاري، وذلك بعدما خاض الفريق 12 لقاء خلال فترة 32 يوم تنقل فيها من البرتغال لليابان ثم السعودية في الطائي للبطولة العربية، وصولًا إلى الرياض.

لعب النصر 6 مباريات ودية في البرتغال واليابان قبل بداية الموسم الحالي في فترة لم تتجاوز الـ 17 يومًا، وبعدها لعب 6 مواجهات أخرى في البطولة العربية خلال 15 يومًا، وتوج باللقب للمرة الأولى.

وعن ثاني الأسباب التي أدت لخسارة النصر أول مواجهتين في الدوري هي غياب عد كبير من العناصر الأساسية عم قائمة العالمي، والذي لعب أمام الاتفاق بدون جميع المحترفين ما عدا ساديو ماني وجيسلان كونان الذين شاركا بشكل طبيعي.

وفي المواجهة الثانية غاب عن العالمي الظهير الأيسر أليكس تيليس وحارس المرمى نواف العقيدي، فضلًا عن المستوى الضعيف الذي ظهر عليه لاعبي النصر وإهدار عدد كبير للغاية من المحاولات على مرمى المنافس، والتي تخطت حاجز الـ 20 محاولة شهدت تألق كبير من مايلسون حارس نادي التعاون.

مباراة النصر المقبلة ستكون أمام نادي شباب أهلي دبي يوم الثلاثاء المقبل في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا، وذلك يوم الثلاثاء المقبل على ملعب جامعة الملك سعود.