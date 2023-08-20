مازيراتي تكشف عن سيارة السباقات الرياضية الفاخرة إم سي إكستريما بمواصفات جبارة

كشفت علامة مازيراتي عن استضافة العرض الأول لـ" السيارة إم سي إكستريما " الرياضية الفاخرة خلال فعالية ذا كويل، التي تجمع خبراء وعشاق السيارات من مختلف أنحاء العالم كل صيف في أسبوع مونتيري للسيارات للاحتفاء بالتصاميم والهندسة الاستثنائية للسيارات.

مازيراتي إم سي إكستريما الرياضية الفاخرة بمحرك جبار

وتتميز السيارة الفائقة الجديدة مازيراتي إم سي إكستريما الرياضية الفاخرة بتصميمها القوي والمخصص لحلبات السباق بفضل محركها بقوة 730 حصان وتصميمها المبتكر والمتجانس الذي يعكس جرأة العلامة.وتم تصنيع 62 سيارة من هذه السيارة الفائقة ومحدودة الإصدار لمجموعة معينة من العملاء المهتمين بالأداء والتصميم المتقن والفخامة وتجربة القيادة الاستثنائية، والتي تعكس جميعها جوهر المنتجات الحاملة لشعار صنع في إيطاليا.

وتبرز معايير الجرأة والتميز في جميع جوانب السيارة الرياضية الفاخرة إم سي إكستريما التي تم تقديمها على أنها أقوى سيارة لدى مازيراتي.

كما حرصت مازيراتي على تصميم السيارة إم سي إكستريما الرياضية الفاخرة حصرياً لعشاق المقتنيات وعملاء العلامة الأوفياء، ممن يرغبون في إضافة سيارة جديدة إلى مجموعتهم تتجاوز حدود السرعة المعروفة أثناء الاختبارات الخاصة.

مازيراتي إم سي إكستريما السيارة الرياضية الفاخرة ثمرة تعاون

وتُعد أحدث إبداعات العلامة الإيطالية مازيراتي إم سي إكستريما ثالفاخرة مرة التعاون على المستويين الإبداعي والهندسي بين مركز مازيراتي ستايل وفريق العلامة الهندسي، حيث تعكس السعي لابتكار سيارة سباقات قادرة على استكمال الإرث المميز لسيارة مازيراتي MC12 في عالم السباقات وتكوين مصدر إلهام للعلامة في عملية تصنيع سيارات السباق في المستقبل. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ديفيد جراسو، الرئيس التنفيذي لشركة مازيراتي: "ابتكرنا مازيراتي إم سي إكستريما لتقديم سيارة استثنائية ترتقي بمعايير سيارات السباق لدينا إلى مستويات جديدة كلياً، حيث تم تخصيص المشروع لعملاء محددين يهتمون بالتفاصيل المميزة التي تبدأ من التصميم المتقن والمبتكر وتصل إلى الأداء غير المسبوق. كما تجسد السيارة الجديدة الهوية الرياضية لعلامة مازيراتي، وهي بمثابة إعلان عن خط جديد خاص بعلامتنا ومتخصص بتصنيع السيارات الفائقة، بما يدعمنا لتحقيق التميز في عالم إنتاج السيارات الفاخرة ذات الأداء الاستثنائي.

لمحة حول مازيراتي

تنتج مازيراتي مجموعةً متكاملة من السيارات الفريدة، التي يمكن التعرف عليها بسهولة بفضل مظهرها المتميز وطابعها الاستثنائي. وبفضل أسلوبها المميز وتقنياتها المتطورة وطابعها الفريد، ترضي سيارات العلامة الفاخرة شغف عملائها من أصحاب الذوق الرفيع، إذ لطالما شكلت بحد ذاتها معياراً عالمياً للجودة في قطاع السيارات.

وتحظى مازيراتي بسجل حافل وعريق من السيارات الناجحة، حيث تعيد كل واحدة منها تعريف مفهوم السيارات الرياضية الإيطالية من حيث التصميم والأداء والراحة والأناقة والسلامة، وتتوفر حالياً في أكثر من 70 سوقاً مختلفة حول العالم.

وتتجلى هذه العراقة في سيارات كواتروبورتيه الرائدة، وسيارة السيدان الرياضية جيبلي، بالإضافة إلى ليڤانتي أول سيارة رياضية متعددة الاستعمالات من مازيراتي، وجريكاليه، أحدث سيارات الفئة الرياضية متعددة الاستعمالات الفاخرة المعدّة للاستخدام اليومي؛ وقد صُممت جميع هذه الطرازات باستخدام المواد عالية الجودة مع أفضل الحلول التقنية وأرقى مستويات التميز. كما تتوفر طرازات جيبلي وليڤانتي وجريكاليه المزودة بالمحركات الهجينة ذات الـ 4 أسطوانات، ومحركات البنزين ذات الـ 6 أسطوانات والـ 8 أسطوانات، فضلاً عن إصدارات الدفع الخلفي والدفع الرباعي، لتجسّد روح شعار الرمح الثلاثي لمازيراتي. وتتكامل هذه الطرازات مع جريكاليه فولجوري، أول سيارة رياضية متعددة الاستعمالات كهربائية بالكامل من مازيراتي.

وتوّجت العلامة مجموعتها المتميزة من خلال إضافة سيارة MC20 الفائقة وسيارة MC20 Cielo spyder، واللتين تعملان بمحرك Nettuno المبتكر والمكون من 6 أسطوانات، فضلاً عن تزويدهما بتقنيات مستلهمة من سيارات الفورمولا 1، والتي أصبحت متاحةً للمرة الأولى الآن ضمن إحدى السيارات القياسية. وتتوفر سيارة جران توريزمو الجديدة بمحرك وقود عالي الأداء من 6 أسطوانات مستوحى من محرك Nettuno، بينما تضم جران توريزمو فولجوري محركاً كهربائياً بالكامل لتكون أول سيارات العلامة التي تعتمد هذا الحل. ويجدر بالذكر أن جميع طرازات مازيراتي ستتوفر بإصدارات كهربائية بالكامل بحلول عام 2025، بينما ستعتمد جميع سيارات العلامة على المحركات الكهربائية فقط بدءاً من عام 2030.