رأسية مغربية تُهدي وست هام التقدم أمام تشيلسي

نجح المغربي نايف أكرد في التقدم لفريقه وست هام يونايتد أمام تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجديد.

جاء هدف أكرد في الدقيقة السابعة من الشوط الأول، بعدما استغل فارق الطول في العرضية التي لعبها زميله ليرتقي ويضع الكرة برأسه في الشباك.

وبدأ الجهاز الفني لوست هام يونايتد المباراة بالتشكيلا التالي:

حارس المرمى: أريولا.

خط الدفاع: كوفال، زوما، نايف أكرد، إيمرسون.

الوسط: وورد بروس، سوتشيك، باكويتا.

خط الهجوم: بوين، أنطونيو، بن رحمة.

بينما بدأ ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتشيلسي، بالتشكيل التالي للمواجهة المرتقبة:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: أكسيل ديساسي، تياجو سيلفا، ليفي كولويل، مالو جوستو.

الوسط: إينزو فرنانديز، كونو كالاجر، كارني تشوكويميكا، بن تشيلويل.

خط الهجوم: رحيم سترلينج، نيكولاس جاكسون.

بينما تأتي مقاعد البدلاء للبلوز، كالتالي:

لوكاس بريجستورم، باشير هامبيرز، مارك كوكوريلا، إيان ماتسين، موسيس كايسيدو، ليسلي أوجوشوكو، ميخايلو مودريك، نوني مودوكي، ماسون بورستو.

يذكر أن تشيلسي ووست هام يونايتد تعادلا في الجولة الأولى من البريميرليج، ليأتي البلوز في المركز الـ 13 برصيد نقطة واحدة، فيما يحل الشواكيشفي المركز الـ 14 بنفس رصيد الأزرق.