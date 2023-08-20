بن رحمة يقود تشكيل وست هام أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي

أعلن الجهاز الفني لـ وست هام يونايتد، عن تشكيل الفريق أمام تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ويقود الجزائري سعيد بن رحمة تشكيل وست هام أمام تشيلسي، حيث يبحث الفريق عن الفوز خلال مواجهة اليوم، بعد التعادل في المباراة الأولى من البريميرليج.

تشكيل وست هام أمام تشيلسي

حراسة المرمى: أريولا.

الدفاع: كوفال، زوما، أجويرد، إيمرسون.

الوسط: وورد بروس، سوتشيك، باكويتا.

الهجوم: بوين، أنطونيو، بن رحمة.

في المقابل، أعلن ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتشيلسي، عن تشكيل فريقه للمواجهة المرتقبة، حيث يبدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: أكسيل ديساسي، تياجو سيلفا، ليفي كولويل، مالو جوستو.

الوسط: إينزو فرنانديز، كونو كالاجر، كارني تشوكويميكا، بن تشيلويل.

خط الهجوم: رحيم سترلينج، نيكولاس جاكسون.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء، كل من: لوكاس بريجستورم، باشير هامبيرز، مارك كوكوريلا، إيان ماتسين، موسيس كايسيدو، ليسلي أوجوشوكو، ميخايلو مودريك، نوني مودوكي، ماسون بورستو.

تاريخ مواجهات تشيلسي ووست هام

ألتقى تشيلسي ووست هام في ١٠٦ مباراة كان الفوز من نصيب ويستهام في ٣٩ مباراة ومن نصيب تشيلسي في ٤٥ مباراة وتعادلا في ٢٢ مباراة وسجل لاعبو ويستهام ١٥٤ هدف بينما استقبل مرماهم ١٦٩ هدف من مهاجمي تشيلسي .

بينما عن اللقاءات التي جمعت الفريقين على ملعب ويستهام يونايتد فقد لعبا ٥٣ مباراة فقد حقق فيها ويستهام الفوز في ٢٧ مباراة وتشيلسي في ١٦ مباراة وتعادلا في ١٠ مباريات وسجل لاعبو ويستهام ٨٩ هدف وسجل لاعبو تشيلسي ٧٣ هدف .

الجدير بالذكر أن تشيلسي ووست هام يونايتد تعادلا في الجولة الأولى من البريميرليج، ليأتي البلوز في المركز الـ 13 برصيد نقطة واحدة، فيما يحل الشواكيشفي المركز الـ 14 بنفس رصيد الأزرق.