سجل المواجهات المباشرة بين وست هام وتشيلسي في الدوري الانجليزي

في تمام السابعة والنصف وعلى ملعب لندن الأوليمبي تختتم مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز بواحدة من المواجهات الهامة بين فريقي ويستهام يونايتد صاحب الملعب وتشيلسي في واحدة من ديربيات العاصمة الانجليزية.

يدخل ويستهام المباراة برصيد نقطة واحدة حصدها بالتعادل خارج ملعبه في الجولة الاولى مع فريق بورنموث وهو نفس رصيد تشيلسي الذي تعادل في أولى مبارياته مع ليفربول على ملعب ستامفورد بريدج.

و بالطبع ونظرا لعراقة الفريقين فهما يمتلكا سجلا كبيرا من المواجهات المباشرة في كل المسابقات حيث التقيا في ١٠٦ مباراة كان الفوز من نصيب ويستهام في ٣٩ مباراة ومن نصيب تشيلسي في ٤٥ مباراة وتعادلا في ٢٢ مباراة وسجل لاعبو ويستهام ١٥٤ هدف بينما استقبل مرماهم ١٦٩ هدف من مهاجمي تشيلسي .

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب ويستهام يونايتد فقد لعبا ٥٣ مباراة فقد حقق فيها ويستهام الفوز في ٢٧ مباراة وتشيلسي في ١٦ مباراة وتعادلا في ١٠ مباريات وسجل لاعبو ويستهام ٨٩ هدف وسجل لاعبو تشيلسي ٧٣ هدف .

وفيما يلي نستعرض نتائج اخر عشر مباريات جمعت الفريقين ويستهام يونايتد وتشيلسي :

٢٣ سبتمبر ٢٠١٨ ويستهام - تشيلسي : ٠ / ٠

٤ أبريل ٢٠١٩ تشيلسي - ويستهام : ٢ / ٠

٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ تشيلسي - ويستهام : ٠ / ١

١ يوليو ٢٠٢٠ ويستهام - تشيلسي : ٣ / ٢

٢١ ديسمبر ٢٠٢٠ تشيلسي - ويستهام : ٣ / ٠

٢٤ أبريل ٢٠٢١ ويستهام - تشيلسي : ٠ / ١

٤ ديسمبر ٢٠٢١ ويستهام - تشيلسي : ٣ / ٢

٢٤ أبريل ٢٠٢٢ تشيلسي - ويستهام : ١ / ٠

٣ سبتمبر ٢٠٢٢ تشيلسي - ويستهام : ٢ / ١

١١ فبراير ٢٠٢٣ ويستهام - تشيلسي: ١ / ١