بسمة وهبة تثير الجدل.. هل ارتدت الحجاب أم تسيطر عليها لعنة التريند؟ (شاهد)

أثارت الإعلامية بسمة وهبة موجة جدل واسعة خلال الساعات الأخيرة بعد نشرها صورة وهي ترتدي الحجاب، مُرفقة بتعليق غامض تثلمح فيه حول تفكيرها في ارتداء الحجاب مجددًا، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

بسمة وهبة تُلمح حول تفكيرها في ارتداء الحجاب مجددًا

وكتبت بسمة وهبة تعليقًا على صورتها بالحجاب: "عزيزي الحجاب اشتقت إليك"، مُعربة عن اشتياقها الشديد للأيام التي كانت ترتدي فيها الحجاب، وتحديدًا في بداياتها الإعلامية حينما كانت تقدم البرامج الدينية على قناة "اقرأ"، وتناقض خلالها الموضوعات الدينية وشرح وتفسير الآيات القرآنية، بالإضافة إلى دعوة الفتيات للحجاب.

بسمة وهبة

ظهرت بسمة وهبة في الصورة وهي ترتدي عباءة فضفاضة تمزج بين اللونين الأبيض والذهبي، فيما نسقت عليها غطاء للرأس مصمم من التًل المنقوش باللون الذهبي، كما اعتمدت مكياجًا ناعمًا عكس جمال ملامحها.

بسمة وهبة عبر انستجرام

جمهور بسمة وهبة بين مؤيد ومعارض بعد تصريحها عن الحجاب

سرعان ما انهالت تعليقات متابعيها على الصورة ما بين مؤيد ومعارض، مستنكرين تصريحها عن اشتياقها للحجاب، فالبعض يرى أنه لا يوجد ما يمنعها من ارتدائه مجددًا من دون توجيه رسائل مُبهمة، بقصد إثارة الجدل والبلبلة، خاصًة وأنها كانت ترتديه مُسبقًا وقررت خلعه بشكل مفاجيء دون الكشف عن الأسباب، فكانت أهم التعليقات: "يعني ايه حضرتك بتحبي حاجه ومقتنعه بحاجه ونفسك فيها وواحشاكي بس مابتعمليهاش هو انتي بتستخفي بعقولنا .. وايه اللى مانعك يا أوختى .. وايه الى حايشك عن الحجاب".

جمهور بسمة وهبة بعد تعبيرها عن اشتياقها للحجاب

جمهور بسمة وهبة بعد تعبيرها عن اشتياقها للحجاب: وايه اللى مانعك انتي بتستخفي بعقولنا

على الجانب الآخر، حظي منشور بسمة وهبة بدعم عدد من متابعيها، الذين سارعوا بالدعاء لها بالهداية، متمنيين لها أن ترتدي الحجاب مجددًا وأن يُبتها الله عز وجل على دينه، فكانت أبرز التعليقات: "اللي كتبه لك ١٥ عام قادر يكتبه لك تاني يارب ربي يسعدك اجمل شيء قلبك المتحجب عن كل كره .. بداخلك ضمير حي وقلب ينبض بالإيمان..أبشري بالخير من الله .. قمر وجميله في كل احوالك ربي يسعد قلبك ويقربك من طريقه".

جمهور بسمة وهبة بعد تعبيرها عن اشتياقها للحجاب

كما علق آخرون: “الله يردك للحجاب رداً جميلا لاتترددين في الرجوع له .. الله يهديكي ويرزقك الحجاب .. نتمنى ترجعى والله هتبقى احلى مش مستهله الدنيا .. كم الحزن في ملامحك رغم كل اللبس والماكياج … الله يشفيكي ويفرحك ويهدينا اجمعين .. والله حاسة بيكي انا في نفس الموقف عارفة ومتأكدة ان الحجاب فرض ولكن لم يحن الوقت يارب يحقق لنا ما نتمنى .. الدنيا فاتنة ويبقى وجه الله ذو الجلال والإكرام".