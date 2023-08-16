بسمة وهبة توجه التحية للرئيس السيسي.. الإنجازات تعم كل شبر في مصر

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ كل محافظات الجمهورية شهدت تطويرا كبيرا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثل مطروح والصعيد والدلتا، وليس القاهرة والجيزة فقط.

وأضافت، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "الصورة أبلغ شيء يدل على الحقيقة، وخلال الفترة المقبلة سيتم بذل جهد كبير لتطوير محافظة مطروح رغم الإنجازات التي شهدتها السنوات الماضية".

وتابعت الإعلامية: "أدعو أهل مطروح للحفاظ على هذا الإنجاز الذي تحقق، وقال لأهالي مطروح إن أي منطقة يتم تطويرها ستشهد مدارس ومناطق صناعية ومستشفيات وكل الخدمات التي تحتاجها".

وأوضحت: "التغيير لا يهتم بالشكل فقط، ولكن الشيء الأهم هو صحة المواطن وآدمية الناس"، لافتةً إلى أن العالم يواجه أزمة لا جدال فيها، والرئيس السيسي تحدث بوضوح وشفافية اليوم وسط أهالي ومشايخ مطروح عن التغييرات والمستقبل البلد.

كل شبر في مصر يشهد إنجازا

وأكدت أنّها سعيدة بما يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي لمصر، مشددةً على ان جماعة الإخوان الإرهابية أشرار وتحزن كلما حدث إنجاز: "الدولارات والتمويل بتقف وحلم الجماعة فنكوش، وبالتالي شغالين على السوشيال ميديا وإحنا على الأرض".

وأضافت: "تحية للرئيس عبدالفتاح السيسي وأشكره لأنه يهتم بكل هذه التفاصيل"، مشددةً على أن كل شبر في مصر يشهد إنجازا من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابعت الإعلامية: "ما حدث اليوم تظاهرة حب، ولا أرى زيفا أمامي، أحببت الأهالي اليوم واستقبالهم للرئيس عبدالفتاح السيسي في مطروح، فالناس على سجيتهم والأطفال يرددون الأغاني"، لافتةً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبله عدد كبير من المواطنين: "ربنا يحفظ البلد من الأشرار، لأنهم عاوزين يخطفوها".