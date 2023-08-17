وديًا.. البنك الأهلي يفوز علي دجلة قبل معسكر برج العرب

تغلب فريق البنك الأهلي على نظيره وادى دجلة بهدف نظيف أحرزه سعيدو سيمبوري

وشهدت المباراة ظهور عدد كبير من اللاعبين الشباب دفع بهم بابافاسيليو المدير الفني لتجهيزهم للمرحلة المقبلة

وشهدت المباراة أيضا مشاركة بعض من الصفقات الجديدة سيرجى أكا وعبد اللطيف جريندو ومدبولى ومعاذ الحناوى علي مدار شوطى اللقاء

ومن المقرر أن يحصل فريق البنك الأهلي علي راحة ٢٤ ساعة قبل السفر إلى مدينة برج العرب بعد غدِ السبت للدخول في معسكر مغلق لاستكمال فترة الإعداد للموسم الجديد.