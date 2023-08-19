أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي يكرم البطل زياد محمد عبد الوهاب (صور)

تأكيد على دعم أبناء النادي في مشوارهم

كرم مجلس إدارة نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار، البطل زياد محمد عبد الوهاب سباح النادي الفائز بالمركز السادس في بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف والتي أقيمت في مصر.

يأتي التكريم في إطار دعم أبناء العاملين في البنك وأبناء النادي، إذ أشاد اللواء أشرف نصار بالأداء المتميز للبطل زياد خلال مشواره بالبطولة متمنيا له مزيدا من الإنجازات في البطولات القادمة.

️وشهد التكريم حضور العميد حاتم سمير المدير التنفيذي، والدكتور محمد فاروق مدير النشاط الرياضي، ️وكابتن عبد اللطيف محمد مشرف قطاع ألعاب المياه، والجهاز الفني والإداري بقيادة كابتن أبو العلا فاروق المدير الفني.





بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف

جانب من التكريم

جانب من التكريم

جانب من التكريم

جانب من التكريم

جانب من التكريم

جانب من التكريم

جانب من التكريم