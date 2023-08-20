أزمة خط الوسط صداع في رأس كلوب

يعاني نادي ليفربول في موسمه الجديد من أزمة في خط الوسط بعدما فقد أكثر من عنصر أساسي ومهم قبل بداية الموسم الجديد.

رحل عن ليفربول، هندرسون قائد الريدز إلى الاتفاق السعودي، وفابينيو لصفوف اتحاد جدة، بالإضافة لرحيل عدد من اللاعبين بعد نهاية عقودهم، وهم جيمس ميلنر إلى برايتون ألبيون، ونابي كيتا نفس الأمر لكن رحل لفيردر بريمن، وتشامبرلين.



طرد أليستر:

زاد الأرجنتيني ماك أليستر من معاناة ليفربول في خط الوسط بعد تلقيه بطاقة حمراء في مباراة ليفربول الأخيرة ضد بورنموث، وأكد كلوب مدرب الريدز استياءه لقرار الحكم، مؤكدا أن النادي سيقدم استئنافا ضد القرار المصدر ضد لاعبهم.



صفقة جديدة:

نجح ليفربول في تعزيز صفوفه بلاعب خط وسط دفاعي، بعدما ضم الياباني واتارو إندو قادما من صفوف شتوتجارت الألماني مقابل 19 مليون يورو، وشارك بديلا في مباراة بورنموث وقدم أداءا جيدا تلقى عليه الإشادة من مدربه يورجن كلوب.



موقف ليفربول:

بعد تلقى ماك أليستر لاعب الريدز بطاقة حمراء، أصبح لاعبي الوسط المتاحين لليفربول هم سوبوسلاي، وإندو، وهيرفي إليوت الذي بات يتراجع للخلف قليلا ليساند منطقة وسط الملعب، لأن مركزه الأساسي تحت المهاجمين او على الأطراف، والأمر نفسه لجونز، فيما يغيب ألكانتارا وبايسيتش لعدم التعافي من الإصابة.



بات سوبوسلاي وإندو اللاعبين المتاحين في منطقة وسط الملعب، وقد يفكر كلوب بالدفع بكودي جاكبو تحت المهاجمين مثلما فعل في مباراة ليفربول الماضية ضد بورنموث.



صفقات وهمية:



بدأ ليفربول سوق الانتقالات الصيفي بوضع أكثر من لاعب على راداره على رأسهم كيفران تورام لاعب نيس ومنتخب شباب فرنسا، وزميله بالمنتخب مانو لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ، ليتراجع الريدز عن ضمهم لأسباب فنية، كما خطط ليفربول لضم كايسيدو لاعب برايتون السابق، و لافيا لاعب ساوثهامبتون السابق، لكن اختار الثنائي تشيلسي بدلا من الريدز، ليواصل مسلسل الفشل بالميركاتو.



ليفربول يبحث عن لاعبين جدد:



بدأ ليفربول في تحديد أهداف جديدة، ويفكر بضم دوكوريه لاعب كريستال بالاس، وإندو قبل أن يتعاقد معه، وأعاد ليفربول إهتمامه بالتعاقد مع ريان جرافينبيرش لاعب بايرن ميونخ، وبدأ النادي الانجليزي المحادثات مع ممثلي اللاعب، لكن النادي البافاري متمسك بضمه، كما وضع النادي الإنجليزي الجابوني ماتيو ليمينا لاعب وولفرهامبتون ضمن اهتماماته.