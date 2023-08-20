تطور قدرات ومهارات مراقبى حسابات شركات السمسرة فى الأوراق المالية

46 مراقباً ضمن الحضور

نظم معهد الخدمات المالية الذراع التدريبية للهيئة العامة للرقابة المالية برنامجًا تدريبيًا بعنوان «أثر عمليات الاقتراض بغرض البيع والشراء بالهامش على الملاءة المالية فى شركات السمسرة بالأوراق المالية» وذلك فى إطار جهود الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية لدعم وتطوير المهارات العلمية والعملية للمستويات الوظيفية المختلفة بكافة القطاعات المالية غير المصرفية عن طريق إتاحة البرامج التدريبية اللازمة لتطوير قدرات المهنيين بهدف تطوير قدرات سوق الأوراق المالية وتعزيز دوره وزيادة مساهمته فى الاقتصاد القومى.

عقد البرنامج التدريبى على مدار يومين وتضمن تعريف الحضور البالغ عددهم 46 من مراقبى حسابات شركات التداول والسمسرة فى الأوراق المالية على أحكام وضوابط كل من شراء الأوراق المالية بالهامش، والتعامل على الأسهم فى ذات الجلسة، واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وأثر تلك الأنشطة على الملاءة المالية للشركات مع التطبيق على أمثلة عملية للتدريب على قياس الملاءة المالية للشركات.

جدير بالذكر أن معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية يهدف إلى تأهيل وتطوير قدرات المهنيين العاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية وهم أسواق التأمين والاستثمار والتمويل وذلك وفق أفضل الممارسات والخبرات عبر إعداد وتنظيم العديد من الفعاليات والبرامج والدورات اللازمة لتأهيلهم، وذلك للتأكد من قدرتهم على تقديم خدمات بجودة تضمن استمرارية النشاط وتقديم الخدمة، وكذلك حصول المتعاملين على حقوقهم بما يدعم جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتحقيق رؤيتها ومستهدفات الأساسية وهى استقرار الأسواق والجهات العاملة وتحقيق الشمول المالى والاستثمارى والتأمين بما يعود بالنفع على فئات المجتمع المختلف خاصة المرأة والشباب والفئات المهمشة والضعيفة التى تحتاج إلى تمويل لتحسين وتنمية جودة ومستوى حياتهم.