تعرف على سجل المواجهات المباشرة بين يونيون برلين وماينز في الدوري الألماني

في الرابعة والنصف من مساء السبت يفتتح فريقا يونيون برلين وماينز مبارياتهما في الدوري الألماني ( البوندزليجا) بمواجهة ساخنة تجمع الفريقين على ملعب ارتي فوريستلي الخاص بفريق يونيون برلين ضمن مباريات الجولة الأولى .

ويسعى فريق يونيون برلين خلال المباراة لتأكيد تفوقه في الموسم الماضي على فريق ماينز اما فريق ماينز فيرغب في تحقيق اول فوز على يونيون برلين منذ عام ٢٠٢١ .

ويعد سجل المباريات بين الفريقين سجلا متواضعا حيث التقيا اجمالا في ١٤ مباراة فقط فاز يونيون برلين في ستة مباريات وفاز ماينز في خمسة مباريات واحتكما للتعادل في ثلاث مباريات وسجل هجوم يونيون برلين ٢٠ هدف واستقبلت شباكهم ١٥ هدف من مهاجمي ماينز.

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب فريق يونيون برلين فقد التقيا في سبع مباريات فاز أصحاب الأرض في ٤ مباريات بينما فاز الزوار في مباراة واحدة فيما تعادلا في مباراتين وسجل مهاجمو يونيون برلين ١٤ هدف وسكن مرماهم ٧ اهداف من مهاجمي ماينز .

وفيما يلي نستعرض نتائج اخر عشر مباريات جمعت يونيون برلين بفريق ماينز :

٣ أغسطس ٢٠٠٣ ماينز - يونيون برلين: ٢ / ٠

١ فبراير ٢٠٠٤ يونيون برلين - ماينز : ١ / ١

٩ نوفمبر ٢٠١٩ ماينز - يونيون برلين : ٢ / ٣

٢٧ مايو ٢٠٢٠ يونيون برلين - ماينز : ١ / ١

٢ أكتوبر ٢٠٢٠ يونيون برلين - ماينز : ٤ / ٠

٦ فبراير ٢٠٢١ ماينز - يونيون برلين: ١ / ٠

٣ أكتوبر ٢٠٢١ ماينز - يونيون برلين: ١ / ٢

٢٦ فبراير ٢٠٢٢ يونيون برلين - ماينز : ٣ / ١

١٤ أغسطس ٢٠٢٢ ماينز - يونيون برلين : ٠ / ٠

٤ فبراير ٢٠٢٣ يونيون برلين - ماينز : ٢ / ١