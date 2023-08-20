كيف يؤثر التدخين على ضغط الدم والقلب؟.. أطباء يحذرون من كارثة صحية

أثبتت دراسة علمية حديثة أن التدخين عامل خطر رئيسي لإرتفاع ضغط الدم، حيث إن المدخنين أكثر عُرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنًة بغير المدخنين.

أضرار التدخين على القلب وضغط الدم

ووفقًا لما ذكره موقع onlymyhealth، أكدت إحصائيات جمعية القلب الأمريكية أن التدخين يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب، ما يزيد من مستويات ضغط الدم، مع مرور الوقت، وقد تؤدي هذه التأثيرات إلى ارتفاع ضغط الدم المزمن وتلف الأوعية الدموية والأعضاء الأخرى.

أضرار التدخين على القلب وضغط الدم

وأوضحت الدراسة أن إحدى الآليات الأساسية التي تربط بين التدخين وارتفاع ضغط الدم هو الخلل البطاني، أي البطانة الداخلية للأوعية الدموية، والتي تلعب دورًا مهمًا في تنظيم تدفق الدم والضغط، فعندما تكون البطانة سليمة، فإنها تنتج أكسيد النيتريك، وهي مادة تساعد على تمدد الأوعية الدموية وخفض مستويات ضغط الدم.

ومع ذلك، قد يؤدي التدخين إلى إتلاف البطانة وإضعاف قدرتها على إنتاج أكسيد النيتريك، مما يؤدي إلى حالة من الخلل البطاني، حيث تضيق الأوعية الدموية ويرتفع ضغط الدم.

في الوقت نفسه، أشارت الدراية إلى أن هناك آلية أخرى تربط بين التدخين وارتفاع ضغط الدم وهي الالتهاب، التدخين سبب معروف للالتهابات في الجسم، والالتهاب المزمن عامل خطر لارتفاع ضغط الدم، فعندما يكون الجسم في حالة التهاب، يطلق الجهاز المناعي السيتوكينات، وهي بروتينات تعزز الالتهاب، يمكن لهذه السيتوكينات أن تدمر الأوعية الدموية وتضعف قدرتها على تنظيم تدفق الدم والضغط. د

بالإضافة إلى ذلك، يتسبب التدخين أيضًا في الإجهاد التأكسدي ، والذي قد يساهم في زيادة الالتهاب وتلف الأوعية الدموية.