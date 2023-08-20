التدخين على الريق يسبب أمراض خطيرة.. الانسداد الرئوي أبرزها

الانسداد الرئوي هو جلطة دموية تمنع وتوقف تدفق الدم إلى أحد الشرايين في الرئة، في معظم الحالات ، تبدأ الجلطة الدموية في وريد عميق في الرجل وتنتقل إلى الرئة، نادرًا ما تتشكل الجلطة في وريد في جزء آخر من الجسم. عندما تتكون جلطة دموية في واحد أو أكثر من الأوردة العميقة في الجسم ، فإنها تسمى تجلط الأوردة العميقة (DVT).

وكشفت دراسة بحثية جديدة أن شرب سيجارة في كل صباح قبل وجبة الإفطارعلى الريق، يمكن أن يسبب العديد من المشاكل الخطيرة التي يجهلها العديد من الأشخاص المدخنين.

التدخين واحد من العادات الخاطئة التي تدمر صحة الإنسان خاصة أنه يسبب العديد من الأمراض، وعلى رأسها السرطان والانسداد الرئوي، وفُرص الإصابة بهذه الأمراض الخطيرة والمميتة، تزيد عند شرب السجائر على الريق، قبل تناول وجبة الفطور الهامة للصحة والجسم.

تشمل الأعراض الأخرى التي يمكن أن تحدث مع الانسداد الرئوي ما يلي:

سعال قد يشمل مخاطًا دمويًا أو مخاطًا بالدم

سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها

الدوار أو الدوخة

التعرق المفرط

حمى

ألم في الساق أو تورم ، أو كليهما ، عادة في الجزء الخلفي من أسفل الساق

الجلد رطب أو متغير اللون ، يسمى زرقة