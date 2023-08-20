نانت بقيادة مصطفي محمد في مهمة صعبة أمام ليل بالدوري الفرنسي

يستعد فريق نانت الفرنسي بقيادة الدولي المحترف مصطفي محمد لمواجهة قوية اليوم الأحد، عندما يلتقي مع فريق ليل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الفرنسي، ويحتضنها ملعب "بيار موروا".

موعد مباراة نانت وليل والقناة الناقلة

تنطلق مباراة نانت وليل في الدوي الفرنسي في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2.

مصطفي محمد يبحث عن مواصلة تألقه

يخوض مصطفى محمد لقاء اليوم بحثًا عن مواصلة تألقه والتسجيل للمباراة الثانية علي التوالي بعدما تمكن من التسجيل في المباراة الأولي لفريقه والتي خسرها أمام تولوز بهدفين لهدف.

وكان فريق نانت الفرنسي قد أعلن في وقت سابق شراء مصطفى محمد نهائيًا مقابل 5 ملايين و750 ألف يورو.

وينتظر مصطفي محمد ورفاقه مهمة صعبة أمام خصم ليس بالسهل، حيث لم يتعرض فريق ليل لأي هزيمة خلال آخر 15 مباراة خاضها ضد نانت في الدور الفرنسي.