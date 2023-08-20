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الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

زيادة عدد معاملات السجل التجاري لـ  3.8  مليون معاملة العام المالي الحالي

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية  أن عدد معاملات السجل التجاري على مدار العام المالى 2022/ 2023  بلغت 3.8 مليون معاملة مقارنة بعدد 1.5 مليون معاملة في العام المالى.

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2021/2022 وذلك نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، علاوة على إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد  وأيضًا من خلال بوابة مصر الرقمية.

جانب من الافتتاح 

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الأحد مكتب السجل التجاري النموذجي داخل المركز التجاري بالمنطقة التجارية /اللوجستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، حيث يعد أول مكتب سجل تجارى داخل منطقة لوجستية/ تجارية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة في إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات.
 

جانب من الافتتاح 

وتفقد أيضًا وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور / إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الخدمات المقدمة  من مكتب السجل التجاري النموذجي المميز، والوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة واستمع الوزير إلى آليات منظومة العمل، مشيدًا بأداء الخدمات المقدمة داخل المكتب  النموذجي، لافتًا إلى أنّ هذا المكتب يقدم مجموعة خدمات للعملاء، وأنه بصدد تعميم إنشاء المكاتب النموذجية المميزة على مستوى كافة محافظة الجمهورية وذلك تيسيرًا على المواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل.

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