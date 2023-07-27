ضبط كميات كبيرة من زيت التموين قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل الوزارة ، حملات تموينية على المخابز والاسواق، أسفرت عن ضبط 500 قطعه جبنه مثلثات منتهية الصلاحية بأحد محلات السوبر ماركت بدمنهور، كما تم تحرير محضر لاحد محطات المواد البترولية لبيع سولار بأزيد من السعر الرسمى المقرر له وتم التحفظ على كميه قدرها 2000 لتر سولار مدعم، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى .

وفي كفر الدوار تم ضبط 101 كرتونة زيت تمويني تم تجميعهم داخل أحدالمخازن بغرض إعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وضبط أحد محلات الجزاره يعرض للبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكوميه ، بالاضافة الى ضبط كميه من اللحوم المجمده مجهولة المصدر .

وتمكنت الحملة بمركز كوم حمادة، من ضبط 10 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى و مخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات ، كما تم تحرير 12 محضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف و عدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبها شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .