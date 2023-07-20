وزير التموين: انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب سيؤثر على السعر العالمي

الدولة سوف تستوعب أى زيادات

علًق الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب، وتأثيرها على مصر، قائلًا: لم يكن انسحاب روسيا نبأ سعيدًا، ولكن نعلم أن هذا الصراع مستمر منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وسوف يستمر ولابد من أن نأخذ الإجراءات الاحتياطية لذلك، سواء كانت حربًا حقيقية أو صراعًا اقتصاديًا، لافتًا إلى أن أكثر القطاعات تأثرًا هو النقل واللوجستيات، ومن ثم سيحدث تغيير في طرق النقل.



5,2 شهر احتياطي القمح

وزير التموين أوضح خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الدورة السادسة عشرة للجمعية العمومية ‏للمنظمة الإفريقية للمترولوجيا (‏AFRIMETS‏)‏ أنه بالنسبة لمصر لدينا 5,2 شهر احتياطي من القمح، ولا ننكر وجود تأثير على مصر والدول الأفريقية بسبب انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب، خاصة أن هناك الكثير من الدول لديها صعوبة في وصول الأقماح، وأن التأثير الأكبر سيكون في النقل والتأمين للشحنات ،مؤكدا أن مصر حرصت على تعدد مناشئ استيراد القمح، منها فرنسا وألمانيا ورومانيا، وأمريكا وبلغاريا. والتي تصل إلى نحو 23 منشأ.

ارتفاع أسعار طن القمح

وتوقع وزير التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع أسعار طن القمح عالميا بنسبة 8%، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية ستتحمل أي فروق أسعار ناتجة عن استيراد القمح، وأن ذلك لن يؤثر على المواطن في شيء، ولفت إلى بدء مصر في عقد اتفاقيات مع الهند لاستيراد الأقماح والسكر.

وأعلن المصيلحى موافقة مجلس الوزراء، على قيام وزارة التموين بعمل صفقات مباشرة لاستيراد القمح، وقال إن التوريد المحلي القمح بلغ 3.8 مليون طن، موجها الشكر للمزارعين على الالتزام بالتوريد.



وافتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، صباح اليوم الخميس الموافق 20 من يوليو، فعاليات الدورة السادسة عشرة للجمعية العمومية ‏للمنظمة الإفريقية للمترولوجيا (‏AFRIMETS‏)‏.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد نظمت في 25 مايو احتفالًا باليوم ‏العالمي للمترولوجيا، تحت عنوان دعم القياسات لنظام الغذاء العالمي بمقر لجنة المساعدات الأجنبية أحد جهاتها التابعة.

ومن الجدير بالذكر أن العالم يحتفل في شهر مايو من كل عام باليوم العالمي للمترولوجيا وهي (علم القياس)، حيث إنه اليوم الذي تم فيه توقيع اتفاقية المتر الدولية عام 1870، ولقد اتبع ذلك إنشاء النظام الدولي للقياس.