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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

اقتحام المسجد الأقصى
اقتحام المسجد الأقصى المبارك

 

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

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البرلمان العربي: اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى يزيد من التصعيد

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عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس - في بيان صحفي - بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة، وقبالة قبة الصخرة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض إجراءات مشددة، والتضييق على دخول المصلين للمسجد الأقصى، والتنقل بحرية في باحاته.

 

وفي سياق متصل أصيب 4 فلسطينيين، اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة ومخيم "طولكرم" شمال غرب الضفة الغربية المُحتلة.

                                                                   

وأفادت مصادر فلسطينية بإصابة شاب بالرصاص الحي في الوجه، وآخر بشظية في اليد، وآخرين تعرضا للدهس بجيب عسكري إسرائيلي أثناء قيادتهما لدراجة نارية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

 

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت في المخيم بعد اقتحامه من قبل قوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، في الوقت الذي نشرت قناصتها في محيط ومداخل المخيم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

 

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