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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى

المسجد الأقصى المبارك
المسجد الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال.

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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى (شاهد)

 المسجد الأقصى

وذكرت مصادر فلسطينية، في مدينة القدس المحتلة، أن المقتحمين أدوا طقوسًا تلمودية، وقدم لهم حاخامات شروحات عن الهيكل المزعوم.

 

يشار إلى أن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى تنفذ بشكل يومي ما عدا يومي الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتقسيم المسجد المبارك زمانيا ومكانيا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة "الخليل" منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين فجر أحد أيام رمضان عام 1994.

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