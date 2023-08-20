ارتفاع سعر اليورو خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد

سعر اليورو.. شهدت العملة الاوروبية خلال التعاملات الصباحية اليوم الاحد في البنوك المصرية والشركات المصرفية ارتفاعًا بشكل طفيف أمام الجنية المصري، بعدد من فروع البنوك المحلية والأجنبية، سجل سعر اليورو أمام الجنية المصري نحو 33.3515 جنيه للشراء، و33.6049 جنيه للبيع.

وارتفع سعر البيع والشراء، في معظم البنوك العاملة داخل مصر.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر اليورو خلال تعاملات اليوم الاحد في البنوك المصرية وشركات الصرافة في مصر، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة السعرية للوقوف على أخر المستجدات السعرية التي تطرأ على الساحة السعرية والبنكية في مصر، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

وسجل متوسط سعر صرف اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.6613 جنيه للشراء، و33.7787 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

يورو

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو، 33.3515 جنيه للشراء، و33.6049 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو، 33.3515 جنيه للشراء، و33.6049 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر اليورو 33.5499 جنيه للشراء، و33.9231 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر اليورو 33.4255 جنيه للشراء، و33.6953 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو 33.5494 جنيه للشراء، و33.6519 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

قفز سعر اليورو إلى 33.4600 جنيه للشراء، و33.7100 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

سجل سعر اليورو، 33.3515 جنيه للشراء، و33.6049 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني

بينما تراجع سعر اليورو مسجلًا 33.4599 جنيه للشراء، و33.6767 جنيه للبيع.