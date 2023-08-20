5 أمراض خطيرة ينقلها البعوض إلى البشر

يحتفي العالم اليوم 20 أغسطس باليوم العالمي للبعوض، الذي يبلغ عدد الأنواع المعروفة عنه حوالي 3600 نوع موزعة في العالم أجمع، ومع الاحتفال بهذا اليوم تدور بعض الأسئلة في ذهن الكثيرين حول أسباب الاحتفال لا سيما وأن هذه الحشرة المزعجة تؤرق الكثيرين في ليالي الصيف.

ويأتي سبب الاحتفال باليوم العالمي للبعوض والذي يوافق 20 أغسطس من كل عام، أنه تم اكتشاف أن البعوض الأنثوي ينقل الملاريا بين البشر من قبل الطبيب البريطاني السير رونالد روس في عام 1897.

وترصد "بوابة الوفد" في سياق التقرير التالي أبرز الأمراض التي تنتقل إلى البشر عن طريق حشرة البعوض

أمراض تنتقل إلى البشر عن طريق البعوض

الملاريا

تنتقل الملاريا عن طريق البعوض ويسببه طفيلي وهو قابل للشفاء، وعلى الرغم من ذلك فإنه يهدد حياة الكثير من الأشخاص حول العالم، وتبدأ الأعراض بعد 10-15 يومًا من العضة. تشمل الأعراض الحمى والصداع والقيء والإرهاق.

وتتسب الملاريا في إصابة ما يقدر بنحو 300-600 مليون شخص من الملاريا كل عام ، وأكثر من مليون شخص يموتون من الملاريا كل عام ، ومعظمهم من الأطفال دون سن الخامسة.

حمى الضنك

تنتشر حم الضنك عن طريق لدة البعوض وخاصة البعوض الزاعجة في المناطق الاستوائية وعادة ا تحدث الأعراض بعد 4-13 يومًا من التعرض للعض، وتتسبب في الإصابة بحمى شديدة وظهور أعراض شبيهة بأعراض الأنفلونزا، ويمكن أن تؤدي إلى نزيف وانخفاض مفاجئ في ضغط الدم، وهذه الحالة يطلق عليها حمى الضنك النزفية.

اليوم العالمي للبعوض

فيروس زيكا

عدوى فيروسية تنتقل عن طريق البعوض، وفي الغالب تكون أعراضها خفيفة، حيث تبدأ بالحمى والطفح الجلدي، مع وجود آلام في المفاصل واحمرار في العين، لكن تزداد خطورة الفيروس على السيدات الحوامل وأطفالهن.

تم اكتشافه لأول مرة في عام 1947 ولكن كانت هناك حالات قليلة ، ولكن منذ عام 2015 ، كان هناك تفشٍ لفيروس زيكا في البرازيل مصحوبا بأعراض بسيطة مثل الحمى وآلام المفاصل والطفح الجلدى.

فيروس غرب النيل

ينتقل فيروس غرب النيل من البعوض إلى البشر، ينتشر الآن في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلا أن حوالي 80 % من الإصابات لا ينتج عنها أعراض، وقد يصاب بعض الأشخاص بالحمى أو آلام المفاصل أو الإسهال أو القيء أو الطفح الجلدي، وقد تظهر بعض من المضاعفات النادرة ، مثل التهابات الدماغ التي تسمى التهاب الدماغ أو التهاب السحايا، ولا يوجد لقاح لها.

الحمى الصفراء

تنتشر الحمى الصفراء عن طريق البعوة الزاعجة، وتأخذ الحمى الصفراء اسمها من أحد أعراضها وهو اليرقان، الذي يمكن أن يجعل لون البشرة يميل إلى اللون الأصفر، بالإضافة لظهور بعض الأعراض الأقل خطورة، مثل الصداع وآلام الظهر والقشعريرة والقيء.