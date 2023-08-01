حملة لمكافحة البعوض والحشرات الضارة بالفيوم

قامت فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض، التابعة للإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بالفيوم بقيادة الدكتورة هناء فوزى والفرق التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، بتكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة البعوض البالغ والحشرات الطائرة، بأجهزة الضباب، ومكافحة يرقات البعوض في أماكن التوالد بالترع والمصارف، بمواتير الرش الأرضية، والذباب البالغ ويرقات الذباب على تجمعات القمامة والبرك والحشرات الزاحفة بمقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، من خلال الرشاشات الظهرية، والقيام بأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية ، بجانب مكافحة القوارض الناقلة للأمراض، بالإضافة إلي أعمال التصنيف الحشري مع الإلتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة.

ياتى ذلك في ضوء مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ١٠٠ يوم صحة، وتنفيذا لتوجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار وبرعاية الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم وتحت اشراف الدكتورحاتم جمال الدين -وكيل وزارة الصحة بالفيوم وتزامناً مع الموجه الحاره التي تمر بها البلاد.

فحص عينات اليقظة الوبائية

وتأتي هذه الحملة ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتجنب إنتشار الأمراض المتوطنة كما قامت إدارة الملاريا بتكثيف فحص عينات اليقظة الوبائية من أجل الحفاظ على مصر خالية من الملاريا كما قامت إدارة البلهارسيا بتكثيف فحص العينات العشوائية للمواطنين وتم صرف العلاج للحالات الإيجابية مجانا فى إطار الخطة القومية لإعلان مصر خالية من البلهارسيا كما قامت إدارة القواقع ووحدات مكافحة البلهارسيا بمراكز محافظة الفيوم بتكثيف عمليه الفحص للبحور الرئيسة والمجاري الفرعية والمصارف علي مستوي المحافظة ومتابعة أعمال التطهير ومتابعة اعمال الفحص الربيعي.

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