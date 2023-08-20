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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات الحصول على منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية

منحة الزواج
منحة الزواج

منحة الزواج.. يبحث الكثير من المواطنين عن المنح والوسائل التى تساعدهم فى تجهيز أبنائهم خاصة مع ارتفاع الأسعار الشديد فى الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية.

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الأسر الأكثر احتياجًا

وتساند وزارة التضامن الاجتماعي، الأسر الأكثر احتياجا على تحسين حالتهم المعيشية، وتوفير ما يحتاجون إليه، ما يجعلها تقدم للفتيات فرصة الحصول على منحة الزواج من معاش والده.

 

 منحة الزواج

تتيح التأمينات الاجتماعية للفتيات فرصة الحصول على ​​​​​​​​منحة الزواج عند قطع المعاش عن البنت أو الأخت للزواج، وتصل قيمة تلك المنحة لتساوى المعاش المستحق عن مدة عام كامل.

- يتم احتساب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج.

- لا يحق للفتاة الحصول على منحة الزواج إلا لمرة واحدة فقط.

- وفي حالة إذا لم يتم تقديم طلب الحصول عليها خلال 5 سنوات من تاريخ استحقاقها تسقط منحة الزواج أو القطع.

خطوات الحصول على منحة الزواج

- تقوم الفتاة بالتوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش وتقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة.

- تقديم طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال.

- تقديم صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفي.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للفتاة المستحقة على أن تكون سارية.

شروط الحصول على منحة الزواج

- لابد أن تكون الفتاة من مستحقي المعاش.

- كما يجب أن تكون الفتاة لم تقم بصرف منحة الزواج من قبل.

 

 

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