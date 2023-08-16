مدينة إيطالية تقدم 30 ألف دولار مقابل الزواج فيها.. ما القصة ؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورًا يشير إلى أن مدينة إيطالية تعرف باسم "بريزيتشي"، تمنح 30 ألف دولار مقابل الزواج والإقامة بداخلها، مما دفع العديد من المصريين على التعليق وتأكيدهم السفر لهذه المدينة.

وتأتي تلك الخطوة في ظل التنافس بين المدن الإيطالية المتزايد في الآونة الأخيرة على جذب مزيد من السكان إليها، عبر عروض مغرية، خصوصًا التي هجرها سكانها.

أين تقع بريزيتشي ؟

تقدم بلدة بريزيتشي، في مقاطعة ليتشي بإقليم بوليا الإيطالي، الواقع في جنوب شرقي إيطاليا، الأموال لأي شخص يرغب في الانتقال إليها ولمن يرغب في الاستمتاع بطقس دافئ ومناخ متوسط.

وعرفت المدينة قديماً بـ "مدينة الذهب الأخضر"، لانتشار أشجار الزيتون بها، حيث كان التجار يستخلصون الزيت منها ويصدرونه لبلدان عددية.

ما هو سبب دفع الأموال مقابل الإقامة والزواج في "بريزيتشي" ؟

تسعى السلطات الإيطالية لإعادة الحياة للمنطقة مرة أخرى، نتيجة لما تتميز به من موقعها القريب من شواطئ البحار والبحيرات الفيروزية.

ويوجد العديد من المنازل الخالية الذي تم بناؤه قبل عام 1991 والتي ترغب السلطات في رؤيتها على قيد الحياة مرة أخرى مع سكان جدد.

30 ألف دولار مقابل الزواج والإقامة في بريزيتشي الإيطالية

وستقدم البلدة ما يصل إلى 30 ألف دولار للأشخاص الراغبين في الانتقال والزواج إلى بريزيتشي وشراء أحد المساكن المهجورة.

عدد سكان بريزيتشي

يبلغ عدد سكان بريزيتشي حاليا 9000 نسمة، لكن نصف هؤلاء السكان فقط يعيشون في الجزء الأكثر تقدمًا من المدينة.