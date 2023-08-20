نجم الزمالك السابق: رحيل زيزو مرفوض

أكد طارق السيد قائد نادي الزمالك السابق أن رحيل أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأبيض أمر مرفوض تماما عن الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال طارق السيد في تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" زيزو خط أحمر ورحيله مرفوض عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف:" زيزو يحب نادي الزمالك وبالطبع يرغب في الاستمرار مع النادي وان شاء الله سيكون هناك جلسات معه الفترة المقبلة من أجل البقاء مع الفارس الأبيض.

وتابع:" زيزو رفض من قبل الرحيل خلال الموسم الماضي رغم وجود شرط جزائي في تعاقده.

خبير لوائح يكشف مصير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

كشف طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح الرياضية، مصير نادي الزمالك بعد الاستقالة الجماعية التي تقدم بها مجلس الإدارة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة مساء أمس السبت.

وقال عبد اللطيف أنه وفقًا للائحة الاسترشادية سيتم تكليف لجنة ثلاثية لإدارة نادي الزمالك مكونة من المدير التنفيذي و المدير المالي و مدير النشاط الرياضي لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

ويأتي نص اللائحة كالأتي: " إذا لم يكتمل النصاب وكان ضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل، تؤلف لجنة مؤقتة من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي أو من يقوم بعملهم، تتولي شئون النادي والدعوى لانتخاب مجلس إدارة جديد، في أول اجتماع جمعية عمومية عادية ".